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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصادرة 123 حالة إشغال بحي العجوزة بالجيزة

رفع الإشغالات
رفع الإشغالات

شهدت قطاعات حى العجوزة نشاطاً مكثفاً لأجهزة محافظة الجيزة فى إطار الحرص على رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذاً لتكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الصادرة فى هذا الشأن.

حيث شنت أجهزة الحى عدد من الحملات لرصد المخالفات وإزالة الإشغالات وتعديات المحال والباعة الجائلين  والتى تمكنت من رفع 123 حالة إشغال متنوعة من المقاهى والكافيتيريات والمحال التجارية وإيداعها مخازن الحى واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها، إلى جانب رفع الحواجز الحديدية لتحسين حركة المرور واستكمال إزالة الأسوار الحديدية بشارع 26 يوليو تمهيداً لتنفيذ مشروع المونوريل.

كما تمكنت جهود النظافة من كنس وتجريد ورفع مخلفات وأتربة وقمامة وتهذيب للأشجار بمنطقة أرض اللواء وشوارع ( دمياط، ترعة المجنونة، 26 يوليو) وذلك لتحسين مستوى النظافة والحفاظ على المظهر الحضارى.

وعن أعمال الرصف والتطوير فقد تم تركيب بلاط إنترلوك بشارع شهاب وتقاطعه مع شارع الرياض عقب الانتهاء من إصلاح كسر بشبكة مياه الشرب ورفع المخلفات وإعادة الشئ لأصله وتنفيذ أعمال الصيانة الدورية لكشافات أعمدة الإنارة بعدد من شوارع الحى.

محافظ الجيزة مياة الشرب محافظة الجيزة ازالة الاشغالات الجيزة المحال التجارية حركة المرور

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