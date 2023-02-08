سلاف وتيم حسن على رأس القائمة.. تبرعات نجوم الفن لضحايا الزلزال

يعيش نجوم الوسط الفني حاليًا حالة من الحزن الشديد، حداد على ضحايا الزلزال المدمر الذى أصاب الشعب السوري والتركي وراح ضحيته الكثيرون.

تيم حسن يتبرع بـ107 ليرة





وحرص عدد كبير من نجوم الفن على دعم الشعبين من خلال تبرعهم لمبلغ مالى وكانت البداية مع الفنان تيم حسن الذى أعلن عن تبرعه لضحايا الزلزال السوري بمبلغ 107 مليون ليرة، وهذا ما أعلنته نقابة الفنانين السوريين، والتى أعلنت على صفحتها بقيمة التبرع قائلة: بالتنسيق مع نقابة الفنانين بادر النجم تيم حسن مشكوراً بالتبرع بمبلغ 107 مليون ليرة سورية لصالح أهلنا المتضررين في المحافظات المنكوبة بفعل الزلزال الذي تعرضت له سورية الحبيبة.

مدير فرقة ناصيف زيتون





وأيضا من النجوم الذين أعلنوا تبرعهم بمبلغ مالى ضخم مروان الأدهم مدير فرقة النجم ناصيف زيتون، حيث أعلن عن تبرعه بمبلغ 360 ليرة.

حسام جنيد وإمارات رزق





كما أعلن أيضا النجمان السوريان حسام جنيد وإمارات رزق عن تبرعهم بمبلغ 200 مليون ليرة تضامنا مع أهالى ضحايا الزلزال فى سوريا.



كما أعلن الفنان السوري بسام كوسا عن نيته للتبرع بمبلغ 15 مليون ليرة لضحايا الزلزال فى سوريا، وهو ما أعلنته الصفحة الرسمية لنقابة الفنانين السوريين عبر موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك قائلة: بالتنسيق مع نقابة الفنانين بادر النجم بسام كوسا مشكورا بالتبرع بمبلغ 15 مليون ليرة سورية لصالح أهلنا المتضررين فى المحافظات المنكوبة بفعل الزلزال الذى تعرضت له سوريا.

سلاف فواخرجي ووائل رمضان





أما النجمة سلاف فواخرجي فقد أعلنت تبرعها لضحايا الزلزال بمشاركة الفنان وائل رمضان بـ21 مليون ليرة سورية، تضامنا منهما لضحايا الزلزال.



هوليا أفشار النجمة التركية

أما الفنانة التركية هوليا أفشار فقد أعلنت عن تبرعها لضحايا الزلزال فى تركيا بمبلغ 250 ألف ليرة تركية