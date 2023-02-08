عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سلاف وتيم حسن على رأس القائمة.. تبرعات نجوم الفن لضحايا الزلزال

تيم حسن وسلاف فواخرجي
تيم حسن وسلاف فواخرجي

يعيش نجوم الوسط الفني حاليًا حالة من الحزن الشديد، حداد على ضحايا الزلزال المدمر الذى أصاب الشعب السوري والتركي وراح ضحيته الكثيرون.

 

تيم حسن يتبرع بـ107 ليرة



وحرص عدد كبير من نجوم الفن على دعم الشعبين من خلال تبرعهم لمبلغ مالى وكانت البداية مع الفنان تيم حسن الذى أعلن عن تبرعه لضحايا الزلزال السوري بمبلغ 107 مليون ليرة، وهذا ما أعلنته نقابة الفنانين السوريين، والتى أعلنت على صفحتها بقيمة التبرع قائلة: بالتنسيق مع نقابة الفنانين بادر النجم تيم حسن مشكوراً بالتبرع بمبلغ 107 مليون ليرة سورية لصالح أهلنا المتضررين في المحافظات المنكوبة بفعل الزلزال الذي تعرضت له سورية الحبيبة.

 

مدير فرقة ناصيف زيتون



وأيضا من النجوم الذين أعلنوا تبرعهم بمبلغ مالى ضخم مروان الأدهم مدير فرقة النجم ناصيف زيتون، حيث أعلن عن تبرعه  بمبلغ 360  ليرة.

 

حسام جنيد وإمارات رزق



كما أعلن أيضا النجمان السوريان حسام جنيد وإمارات رزق عن تبرعهم بمبلغ 200 مليون ليرة تضامنا مع أهالى ضحايا الزلزال فى سوريا.

كما أعلن الفنان السوري بسام كوسا عن نيته للتبرع بمبلغ 15 مليون ليرة لضحايا الزلزال فى سوريا، وهو ما أعلنته الصفحة الرسمية لنقابة الفنانين السوريين عبر موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك قائلة: بالتنسيق مع نقابة الفنانين بادر النجم بسام كوسا مشكورا بالتبرع بمبلغ 15 مليون ليرة سورية لصالح أهلنا المتضررين فى المحافظات المنكوبة بفعل الزلزال الذى تعرضت له سوريا.

 

سلاف فواخرجي ووائل رمضان

 

أما النجمة سلاف فواخرجي فقد أعلنت تبرعها لضحايا الزلزال بمشاركة الفنان وائل رمضان بـ21  مليون ليرة سورية، تضامنا منهما لضحايا الزلزال.
 

هوليا أفشار النجمة التركية

أما الفنانة التركية هوليا أفشار  فقد أعلنت عن تبرعها لضحايا الزلزال فى تركيا بمبلغ 250  ألف ليرة تركية 

ضحايا الزلزال الفنان تيم حسن ناصيف زيتون حسام جنيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة الأهلي وريال مدريد مباشر الآن في بطولة كأس العالم للأندية

مباراة الأهلي وريال مدريد مباشر الآن في بطولة كأس العالم للأندية

غلق قناة AEA وهذا هو البديل.. 4 طرق لمشاهدة مباراة الأهلي وريال مدريد اليوم

شاهد من هنا.. مفاجأة في القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد ريال مدريد

درجة الحرارة تحت الصفر.. الأرصاد: 3 ظواهر جوية تضرب البلاد غدًا| التفاصيل

هيغلبوا 8.. شاهد| مرتضى منصور يعلق على الأهلي قبل لقاء ريال مدريد

65 جنيهًا.. تراجع مفاجئ بأسعار الدواجن في بوادر جديدة لانفراج الأزمة

بعد إيقاف شهادات الـ 25%.. 3 بنوك تطرح شهادة استثمارية بأعلى عائد

موضوعات متعلقة

نشرة الفن.. اعتزال نجم برنامج "ذا فويس" الغناء.. وانطلاق عرض مسلسل "بالطو" على منصة WATCH IT

كل التعازي لأهاليهم.. كريم عبد العزيز ينعى ضحايا زلزال تركيا وسوريا.. شاهد

نشرة الفن.. حقيقة تقديم جزء ثاني من فيلم "الناظر" وقصة ضرب عامل النظافة في حفل حسن شاكوش

فقد أسرته بسبب الزلزال.. إعلامية شهيرة تعلن رغبتها في تبني طفل سوري

باروكة لتصوير دور جديد.. محمد التاجي بلوك مختلف بعد أزمته الصحية

كان عايز يغني مع حسن شاكوش.. ضرب عامل النظافة على المسرح |شاهد

أخبار الفن .. محامي زوج علا غانم يكشف سعر شبكتها الخيالي .. كريم فهمي : أنا توكسيك

مبلغ خيالي.. تعرف على سعر شبكة علا غانم ومقدم الصداق

ترشيحاتنا

موعد مباراة الأهلي وفلامنجو في مباراة تحديد المركز الثالث بمونديال الأندية

بعد سوريا ولبنان وتركيا.. زلزال يضرب دولة عربية بقوة 3 درجات بمقياس لريختر

انهيار أكثر من 60 مبنى في حلب.. وسوريا تعاني من نقص المعدات |فيديو

أول رد فعل من خالد الغندور على رباعية ريال مدريد أمام الأهلي

رسالة شكر من شوبير للاعبي الأهلي بعد خسارة التأهل لـ نهائي مونديال الأندية

أول تعليق من شوبير على هزيمة الأهلي برباعية لهدف أمام ريال مدريد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطير ومميت .. مرض معدٍ يصيب الماشية

بدون جراحة أو عينة .. فحص جديد يتنبأ بفرص الإصابة بسرطان البروستاتا

الضاحك يبكي قهرا.. ماذا فعل الشيف بوراك بعد الانهيار ساعات على أطلال زلزال تركيا؟

10 نصائح لتفادي تقلبات الطقس في شهر أمشير

فيديو

رياح عاتية تغيّر معالم الطرق| دمياط تعيش طقسًا يكشّر عن أنيابه ..فيديوجراف

زلزال تركيا يزحزحها من موقعها جغرافيا ودمار كارثي يصيب البنية التحتية

الليلة شتاء قارس .. تحذيرات عاجلة من الأرصاد عن الساعات المقبلة

بدء انفراج الأزمة.. تراجع كبير في أسعار الدواجن بالأسواق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عماد نصر

إدارات الموارد البشرية في مصر والاهتمام المنتظر

عمر الأحمد

من المستفيد من كره موسكو ؟!

عبد المعطى أحمد

"ثومة" في ذكرى رحيلها

إبراهيم الشاذلى

الطيران المصري.. تحليق نحو القمة

مجدي أبوزيد

العنف.. مقدمة لظواهر أكثر خطورة

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

نهال علام

نسخة متفردة لمعرض الكتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ