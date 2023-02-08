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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مطار القاهرة يُودع فوج معتمرى اللجنة النقابية بشركة الميناء.. صور

صورة من الحدث
صورة من الحدث

ودع مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، رحلة عمرة شهر رجب لفوج معتمرى اللجنة النقابية بشركة ميناء القاهرة الجوى تحت رعاية المحاسب مجدى اسحق رئيس مجلس الإدارة، وسط جزاء يسودها البهجة والفرحة

وأقلعت الرحلة من الصالة الموسمية بمبنى الركاب رقم 3 على متنها عدد 40 معتمراً من العاملين بالشركة وكان في مقدمة المودعين الدكتور طارق إسماعيل رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم بالإنابة عن السيد المحاسب رئيس مجلس الإدارة وذلك فى حضور الدكتور محمد شربى رئيس قطاع السلامة والجودة وعدد من قيادات الشركة .

وقد قام فريق من العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوى بتوديعهم وإنهاء إجراءات السفر الخاصة بهم كما قاموا بتقديم الهدايا الرمزية متمنين لهم جميعاً عمرة مقبولة إن شاء الله.

 

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