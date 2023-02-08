ارتفاع أعداد الضحايا.. آخر تداعيات الزلزال المدمر في تركيا |فيديو

كشف عمر أحمد، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، آخر تطورات زلزال تركيا المدمر وعمليات البحث والإنقاذ.

وأوضح أحمد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة “صدى البلد” اليوم، الأربعاء، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن أن عدد ضحايا الزلزال بلغ 9 آلاف و57 ضحية بينما الإصابات 52 ألفا و979 جريح، مرجعا ارتفاع أعداد الضحايا والإصابات بهذا الشكل «الدراماتيكي»؛ لزيادة فرق الإنقاذ وعمليات البحث الجارية، مما سرع من وتيرة العثور على الضحايا والمصابين.

ولفت إلى أن الزلزال تسبب في انهيار 6444 مبنى فضلا عن أن هناك 11 ألف بلاغا عن أبنية متهدمة لم تستطع فرق البحث والإنقاذ الوصول إليها بسبب ما أحدثه الزلزال من دمار للطرق، مضيفا أن ولاية هاتاي بها 1400 مبنى متهدم فقط.



وأكد أن هناك صعوبة في الوصول للمناطق المنكوبة مع نقص في الأجهزة الهندسية وانخفاض درجات الحرارة التي وصلت لتحت الصفر، مضيفا أن الطقس السيء تسبب في العثور على جثث مجمدة تحت الأنقاض.



ونوه بأن من الوارد خروج أحياء من تحت الأنقاض رغم مرور أيام على الزلزال، مستشهدا بحالات تم إنقاذها بعدما ظلت أكثر من 60 ساعة تحت الأنقاض.

