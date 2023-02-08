الرقابة المالية : 3.3 مليار جنيه أقساطا تأمينية خلال أكتوبر الماضي

كشفت هيئة الرقابة المالية عن ارتفاع قيمة الأقساط التأمينية المحصلة خلال شهر أكتوبر الماضي بنسبة 41.6% على أساس سنوى.



وأوضح تقرير هيئة الرقابة المالية الشهرى عن الأنشطة المالية غير المصرفية خلال شهر أكتوبر 2022 ،أن حجم الأقساط التأمينية المحصلة من عملاء شركات التأمين بلغت 4.8 مليار جنيه مقابل 3.3 مليار جنيه خلال نفس الشهر فى 2021 بزيادة 41.6%.

وأوضح تقرير هيئة الرقابة المالية أن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات بلغت 2.2 مليار جنيه خلال أكتوبر 2022، مقابل 1.4مليار جنيه خلال أكتوبر 2021، بنمو قدره 57.3%.



وأوضح تقرير هيئة الرقابة المالية قيمة الأقساط المحصلة لشركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال والتى سجلت 2.5مليار جنيه خلال أكتوبر الماضي، مقارنة 1.9 مليار جنيه خلال أكتوبر 2021، بارتفاع 30.3%.



وأشار تقرير هيئة الرقابة المالية إلى أن قيمة الأقساط المحصلة للتأمين التجاري بلغت 3.8مليار جنيه خلال أكتوبر 2022، مقابل 3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى، بنمو 29.6%.



وذكر تقرير هيئة الرقابة المالية أن شركات التأمين التكافلي حصلت أقساط تأمينية بقيمة 919مليون جنيه خلال أكتوبر 2022، مقابل392 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من 2021، بإرتفاع 133.9%.