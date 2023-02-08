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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تهزمون الطغيان | رسالة بصورة مهمة من بريطانيا لـ رئيس أوكرانيا

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني و رئيس الوزراء البريطاني

نشر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك عدة صور عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، وظهر برفقة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنيسكي، مرتدين الخوذات في الطائرة.

وكتب سوناك:"فولوديمير ، إنه لشرف كبير أن أكون هنا في المملكة المتحدة اليوم، نعلم أن أوكرانيا ستهزم الطغيان في نهاية المطاف، وستواصل المملكة المتحدة تدريب وتسليح القوات الأوكرانية بالمعدات التي يحتاجونها، سنكون دائمًا أصدقائك المخلصين والثابتين".

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وكانت قد أفادت وكالة الأنباء رويترز، أن الحكومة البريطانية تدرس إمكانية تسليم طائرات للجيش الأوكراني، في المدي البعيد.

وقالت الحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء، إن رئيس الوزراء ريشي سوناك طلب من الجيش البريطاني دراسة إمكان تسليم طائرات إلى الجيش الأوكراني.

 

 

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