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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الأمير هاري وميجان أمام المحكمة بتهم الكذب والتشهير.. ما القصة؟

هاري وميجان
هاري وميجان

استجابة لقضية قضائية كانت قد رفعتها الشابة سامانثا، ضد اختها الغير شقيقة ميجان ماركا وزوجها الأمير هاري، سيتم استجواب دوق ودوقة ساسكس في قضية تشهير ضد الأسرة.
 

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ووفقاً لشبكة «بي بي سي» البريطانية، تقاضي سامانثا ماركل أختها بتهمة «التشهير وإطلاق الأكاذيب المؤذية»، بعد المقابلة التي أجراها الزوجان الملكيان مع أوبرا وينفري في عام 2021، والتي اطلاقا من خلالها اشاعات لازعة ضد كثيرون.

وجاء في الدعوى التي رفعتها سامانثا  أن ميجان أدلت خلال المقابلة بعدة «تصريحات كاذبة وخبيثة» حول طفولتها، ومن بينها تصريحها بأنها «كانت طفلة وحيدة»، وأنها عملت طوال الوقت لدفع تكاليف الدراسة في جامعة نورث وسترن، حيث أكدت سامانثا، وهي أخت دوقة ساسكس من أبيها، أن والدهما توماس دفع تكاليف «المدارس الباهظة» الخاصة بالدوقة.


وفي الدعوى القضائية المقامة في فلوريدا، تقول سامانثا إن تعليقات ميجان عنها أضرت بمبيعات سيرتها الذاتية، ومنعتها من الحصول على وظائف، وتسببت لها في اضطرابات نفسية وعقلية.
 

وتقدمت ميغان بطلب للقاضية الأميركية شارلين إدواردز هانيويل لتجنب تقديم إفادتها في القضية، إلا أن هانيويل رفضت طلب دوقة ساسكس وقررت أمس أن يتم استجوابها هي وزوجها.

 

جدير بالذكر، أنه قبل أن يتزوج توماس ماركل والد ميغان بوالدتها، دوريا راغلاند، كان متزوجاً لمدة 11 عاماً بروزلين لوفليس وأنجب منها توماس ماركل جونيور وسامانثا.

الامير هاري سامانثا ميجان

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