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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تجاوز الريال حلم.. حسن المستكاوي يعلق على هزيمة الأهلي

صدى البلد

كشف الناقد الرياضي، حسن المستكاوي،  عن رأيه في مباراة نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية عبر حسابه على تويتر.

وكتب في تغريدة: "فوز ريال مدريد كان متوقعا لفروق المهارات واللياقة والقدرات . وبالطبع هناك أخطاء من جانب الأهلي إلا أن تجاوز الريال كان صعبا وحلما فهو أحد أفضل فرق العالم . وكرة القدم غالبا تنصف الأفضل . تلك هي القاعدة . هارد لك للأهلي". 

تأهل ريال مدريد لنهائى كأس العالم للأندية لمواجهة الهلال السعودي على حساب الأهلي بعد الفوز 4-1 ، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب مولاي عبد الله بمدينة الرباط بالمغرب في دور نصف نهائى كأس العالم للأندية.

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