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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هزيمة الأهلي وغرامة كهربا.. القلعة الحمراء تتلقى صفعتين دفعة واحدة

صدى البلد

 أصدرت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم بيانا يخص لاعب الأهلي محمود عبد المنعم كهربا بشأن الغرامة المطالب بسدادها للزمالك.

وجاء رد الأهلي على البيان متأخراً حيث كان يوجد ما هو أهم وهو مواجهة الفريق الأول لكرة القدم لمنافسه ريال مدريد في بطولة كأس العالم للأندية، الذي انتهى بفوز الفريق الملكي برباعية مقابل هدف وحيد.

وإليكم أهم ما جاء على العقوبة وهزيمة الأهلي من ريال مدريد..

أول تعليق من إدارة الأهلي بعد رباعية ريال مدريد

أكد خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي، أن أداء الفريق أمام ريال مدريد الإسباني، كان جيدا والنتيجة لا تعكس الهزيمة التي انتهت بها المباراة.

 

عقوبة جديدة .. خالد الغندور في بوست مفاجئ عن كهربا والفيفا

علق الإعلامي خالد الغندور على عقوبة الفيفا لـ كهربا.

وكتب الغندور من خلال حسابه الشخصي فيس بوك : " #عقوبة_جديدة : الفيفا يصدر قرار ضد لاعب الأهلي "كهربا ".

منح لاعب الأهلي 60 يوم مهلة أخيرة لدفع مبلغ 2،4 مليون دولار للزمالك تبدأ من اليوم.

عارفين أنه هيحصل..أول تعليق من الأهلي على قرارات الفيفا حول غرامة كهربا..فيديو

قال خالد مرتجي، أمين الصندوق بمجلس إدارة النادي الأهلي، إن الفريق قدم مباراة كبيرة أمام ريال مدريد رغم الخسارة بنتيجة 4-1، في نصف نهائي مونديال الأندية.

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