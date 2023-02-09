بقدرات قياسية.. انس سامسونج وآيفون مع هذه الهواتف .. تفاصيل

بينما تتنافس شركتا سامسونج وآبل على تاج أفضل هاتف ذكي رائد، ولكن عندما يتعلق الأمر بهواتف الألعاب التي تحتوي على معالجات فائقة الأداء وبطارية بسعة كبيرة وشاشات فائقة الدقة، فقد هيمنت شركة Asus على السوق العالمية من خلال سلسلة ROG Phone .

وتأتي سلسلة الهواتف الأحدث من ROG Phone بإمكانات قياسية ستجعلها من ضمن أفضل الهواتف الذكية في العالم، حيث كشفت تقارير أن شركة Asus تعمل على إصدار النسخة القادمة السلسلة ، والتي ستتميز بإمكانات تنافس أفضل هواتف 2023 .

وبحسب موقع Gizmochina فإن سلسلة Asus ROG Phone 7 ستنطلق خلال الأشهر المقبلة، حيث ستضم 3 هواتف ذكية، حيث ستضم شاشة من نوع AMOLED، قياس 8.1 بوصة، وبدقة 1080 × 2448 بكسل، تدعم معدلات تحديث متغيرة تدعم حتى 165 هرتز في الثانية، مع حماية بطبقة قوية من زجاج Gorilla Glass Victus، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة.

وستعمل سلسلة Asus ROG Phone 7 بمعالج من نوع Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 الجيل الثاني ، من شركة كوالكوم ، والتي تعد من أفضل المعالجات الحالية، مع بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 12 و 16 جيجابايت، من نوع LPDDR5، وذاكرة تخزين داخلية سعة 256 و 512 جيجابايت، من نوع UFS 3.1 .

وستحتوي سلسلة Asus ROG Phone 7 على بطارية سعة 5000 و 6000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 65 واط، ويحتوي الجهاز على منفذي شحن من نوع USB-C، مع نظام التشغيل Android 13 .