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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أهم أخبار توك شو.. ارتفاع احتياطي الذهب المصري.. وزلزال يضرب سوريا ولبنان ووفاة مصريين في تركيا

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد مجموعة من الأخبار العاجلة والهامة علي مدار الساعة ومنها..
 

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الـ24 ساعة المقبلة |شاهد


عرض برنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولي للتلفزيون المصري، تقريرا مفصلا عن حالة الطقس ليوم الخميس الموافق 9-2-2023، مشيرة إلى أن هيئة الأرصاد الجوية تتوقع يشهد طقس بارد و انخفاض في درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية.


 

خلع وطرد وضرب.. زوج علا غانم فى حوار ساخن يكشف تفاصيل مثيرة


كشف عزيز حسن، زوج الفنانة علا غانم، خلال لقاء له لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد2”، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، عن تفاصيل خلافه مع زوجته، وحقيقة الإعتداء عليه وأسرار الخلاف.



وزيرة الهجرة: جميع الطلاب المصريين بخير وحالتي وفاة لزوجين جراء زلزال تركيا


أكدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج أنها كانت على تواصل الأيام الماضية مع السفير المصري بتركيا والسفير المصري بسوريا لمتابعة اخر تطورات كارثة الزلزال للاطمئنان على المصرين بالخارج، وكانت المتابعة جارية لحظة بلحظة.

 

الوزراء: طرح 25% من الشركات بالبورصة خلال 2023

قالت الدكتورة جيهان صالح مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، إن الدولة تعمل الآن على فكرة الزراعة التعاقدية، لطرح الأسعار على المزارعين، متابعة: الحكومة عينت مستشارا خاصا بطرح 32 شركة في البورصة المصرية.


رامي رضوان: زلزال بقوة 4.2 على الحدود السورية اللبنانية

قال الإعلامي رامي رضوان، إن البحوث الفلكية أعلنت عن زلزال بقوة 4.2 على الحدود السورية اللبنانية ويبعد عن مدينة رفح المصرية بـ 389 كيلومتر.



أسامة ربيع: لدينا ما يشبه الرادار داخل قناة السويس لمتابعة السفن ..فيديو
 

كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن وجود ما يشبه "الرادار" على طول المجرى الملاحي للقناة لمراقبة سرعة المراكب والسفن.

 

 

توقعات بارتفاع أسعاره عالميا الفترة المقبلة.. زيادة احتياطي الذهب بمصر لـ125 طنا

كشف الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، حقيقة تصنيف مصر في الترتيب الـ3 عالميًا من ناحية احتياطي الذهب، موضحا أن مصر أصبحت الثالث عالميا من حيث زيادة الاحتياطي الاستراتيجي.

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