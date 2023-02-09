وزيرة الهجرة: جميع الطلاب المصريين بخير وحالتي وفاة لزوجين جراء زلزال تركيا

أكدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج أنها كانت على تواصل الأيام الماضية مع السفير المصري بتركيا والسفير المصري بسوريا لمتابعة اخر تطورات كارثة الزلزال للاطمئنان على المصرين بالخارج، وكانت المتابعة جارية لحظة بلحظة.

وأوضحت سها الجندي خلال مداخلة لها في برنامج "من مصر" تقديم الإعلامي "عمرو خليل" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن، وزارة الهجرة استطاعت جمع أكبر عدد من الطلاب المصريين بالخارج عن طريق مركز "ميدسي" للحوار لشباب المصريين بالخارج التابع لوزارة الهجرة، وتم الوصول لأكبر عدد طلاب في تركيا، وتم عمل اجتماع عبر "زوم"، للاطمئنان على أنهم بصحة جيدة ومن الوضع ومن هم الطلاب المتواجدين في المناطق المنكوبة.

لا يجود أي وفيات من جانب الطلاب

وأشارت سها الجندي إلى أن، جميع الطلاب المصريين بخير ولا يوجد أي وفيات وقد تم التأكد أنهم بصة جيدة ولا يوجد وفيات غير فقط الزوجين المصريين الذين توفوا أمس تحت الأنقاض في منزلهم، مضيفة أن السفارة الأن تتابع موضوع نقل الجسامين إلى مصر إذا رغب ذويهم ذلك.