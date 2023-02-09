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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أسرع بنسبة 20٪..اختبارات تكشف تفوق iPhone 14 Pro من Galaxy S23 Ultra

اختبارات تكشف تفوق
اختبارات تكشف تفوق iPhone 14 Pro من Galaxy S23 Ultra

منذ أيام قليلة، أطلقت شركة سامسونج الكورية الجنوبية عن هاتفها Galaxy S23 Ultra الرائد ، ويدعي الكثير من المحللين أن الهاتف هو الأفضل في هواتف الأندرويد ، وأنه المنافس الأقوى لطرز iPhone 14 Pro من شركة آبل الأمريكية، إلا أنه كشفت بعض التقارير أن هواتف آبل قد تتفوق بالفعل على هاتف سامسونج الجديد. 

 

وبحسب موقع MacRumors فإن هاتف Galaxy S23 Ultra من سامسونج الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا ، ليس على نفس الكفاءة التي تتمتع بها هواتف آبل من طرز iPhone 14 Pro، حيث أن الاختبارات التي تمت على أداء الهاتفين تشير إلى أن آبل لا يزال لديها أسرع معالج للهواتف الذكية في العالم بفارق  كبير.   

وفقًا لنتائج Geekbench للأداء أحادي النواة، سجل Galaxy S23 Ultra حوالي 1480 ، بينما حقق أقرب منافسيه  iPhone 14 Pro حوالي 1874 ،وهذا يشير إلى أن ‌iPhone 14 Pro‌ أسرع بنسبة 21.02٪ من Galaxy S23 Ultra . 

 

أما بالنسبة للأداء متعدد النواة ، كان الفرق أصغر ، لكنه لا يزال كبيرًا ، حيث سجل S23 Ultra حوالي 4584  درجة ، مقارنة بنتيجة 5384 درجة لـ ‌iPhone 14 Pro‌ ، مما يشير إلى أن هاتف  آبل أسرع بنسبة 14.86٪ في الاختبارات متعددة النوى من أحدث عروض سامسونج المتميزة.

وكافحت سامسونج تقليديًا لمواكبة تقنية معالج هواتف الذكية واتسعت الفجوة في السنوات الأخيرة، على سبيل المثال ، تفوق iPhone 13 في العام الماضي على أداء Galaxy S22 أحادي النواة ومتعدد النواة بشكل كبير ، وبغض النظر عما إذا كان Galaxy S22 مدعومًا بشريحة Qualcomm's Snapdragon 8 Gen 1 المستخدمة في الموديلات المباعة في الولايات المتحدة أو Exynos 2200 من Samsung التي تستخدم في النماذج المباعة في أوروبا.

 

ويعود التحسن في الأداء هذا العام إلى حد كبير إلى حقيقة أن سامسونج قد توقفت عن استخدام رقائق Exynos الرديئة في السوق الأوروبية ، حيث يتم الآن استخدام تقنية Qualcomm الأسرع والأكثر كفاءة في استخدام الطاقة لجهاز Galaxy S23 في جميع الأسواق.

 

ومع ذلك ، في غضون سبعة أشهر تقريبًا ، ستسعى آبل إلى تعزيز ريادتها في الأداء بشريحة أسرع لسلسلة iPhone 15 ، قد تكون طرازات ‌iPhone 15‌ هي الأولى التي تحتوي على شريحة A-series مبنية على الجيل التالي من TSMC من الجيل التالي من 3 نانومتر، حيث من المتوقع أن تعمل تقنية الرقائق 3nm على زيادة أداء المعالجة بنسبة 10-15٪ ، مع تقليل استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 35٪.

 

 

Galaxy S23 Ultra iPhone 14 Pro هواتف الأندرويد شركة سامسونج شركة ابل

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