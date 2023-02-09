دولة حضارة .. كاتب صحفي: مصر سبّاقة في المواقف الإنسانية |فيديو

قال الكاتب الصحفي شريف سمير، إن مصر دولة حضارة وذكرت فى القرآن الكريم، وبالتالي هذا يفسر لماذا دائما ما تكون سباقة فى المواقف الإنسانية.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، تقديم الإعلامية هند النعسانى، أن مصر تتسامى فوق الخلافات بدليل موقفها المتحضر مع تركيا، والتي كان يوجد مشاحنات بين البلدين فى فترة من الفترات.

وتابع أن مصر دائما ما تنظر إلى الأمام وللعالم بعدسة أكبر، وهي المصالح والمكانة التاريخية والحضارية، لافتا إلى أنه لابد أن نأخذ بالإعتبار أن الشرق الأوسط قد دخل فى حزام الزلازل إلى حد كبير، فلابد أن ننتبه والتوقف عن السفه مع الطبيعة وتصرفات البشر.