16 ألف قتيل.. صور جديدة لعمليات الإنقاذ في تركيا إثر الزلزال الأخير

عرضت قناة العربية تقرير فيديو، عن عمليات البحث عن ضحايا زلزال تركيا.

وجاء فى التقرير أن عمليات البحث مستمرة عن الضحايا، وعرضت القناة صورة مباشرة لـ عمليات البحث التى تحدث حاليًا.

وأضاف التقرير أن حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا قفزت لتصل لـ 16 ألف قتيل، في الوقت الذي يعمل فيه فرق الإنقاذ في سباق مع الزمن لإنقاذ وانتشال ناجين من تحت الأنقاض.

وتابع التقرير أن أعلنت إدارة الكواراث والطوارئ في تركيا عن عدد وفيات الزلزال ارتفعت إلى أكثر من 12 ألف و300 قتيل، فيما أعلن المرصد السوري لحقوق الانسان أن حصيلة ضحايا الزلزال لسوريا ارتفعت إلى 3 آلاف و508 قتلى.