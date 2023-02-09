برلماني: لجنة العفو الرئاسي نتاج للحالة الإيجابية التي أفرزها الحوار الوطني

أشاد النائب أحمد نشأت منصور، عضو مجلس النواب، بمواصلة لجنة العفو الرئاسي جهودها في الإفراج عن المحبوسين احتياطيا، إضافة إلى توسيع نشاطها بشكل ملفت في الفترة الأخيرة، ما يعكس حجم الدور الذي تقوم به بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والنيابة العامة.

وقال "منصور"، في تصريحات له اليوم، إن هذا حجم الجهد الذي تبذله لجنة العفو الرئاسي، تعد نتاجا للحالة الإيجابية التي أفرزها الحوار الوطني، وأمدت كل القوى السياسية والحزبية بثقة كبيرة، وعبرت عن إرادة القيادة السياسية في بناء حوار جاد وحقيقي ومثمر يكون له انعكاسات على الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي في مصر.

وأكد عضو مجلس النواب على أن توسيع دائرة مهام لجنة العفو الرئاسي، أمر جيد وله دور حيوي في إعادة دمج المفرج عنهم، وقد رأينا عدد كبير من المفرج عنهم قد عادوا إلى عملهم أو تم تدبير عمل جديد لهم يتناسب مع قدراتهم.

ولفت النائب أحمد نشأت منصور إلى أنه تظل لجنة العفو الرئاسي لها دورها الحيوي في تهيئة المناخ لإقامة حوار وطني يضم كل القوى الوطنية بمختلف توجهاتها، مع التأكد على المساحة المشتركة بين القوى المتحاورة بما يخدم المصلحة الوطنية قبل كل شيء .