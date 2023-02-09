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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ماركات عالمية «مقلدة».. ضبط مصنع عطور مغشوشة بالمرج

ارشيفية
ارشيفية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية ، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مالك مصنع لإعادة تعبئة وتغليف العطور "يحمل جنسية إحدى الدول" كائن بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة لإدارته المصنع بدون ترخيص .

وتبين من الفحص حيازته كميات كبيرة من العطور مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها مستخدماً علامات تجارية لماركات عالمية "مقلدة" غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح  غير مشروعة.

وعثر بداخل المصنع المُشار إليه على (5850 عبوة مزيل عرق – 400 لتر كحول – "جميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها" - 3 ماكينة طباعة تواريخ).

وبمواجهته اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص ، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية الجرائم التموينية مديرية امن القاهرة تغليف العطور قسم شرطة المرج

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