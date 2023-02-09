ضبط 2 مليون قطعة ألعاب نارية بحوزة شخص بالجمالية

ضبط رجال المباحث قرابة 2 مليون قطعة ألعاب نارية بحوزة أحد الأشخاص بالجمالية.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القليوبية) بمزاولة نشاط غير مشروع تخصص فى الإتجار بالألعاب النارية ، متخذاً من مخزنه الكائن بدائرة القسم وكراً لمزاولة نشاطه غير المشروع.

تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالمخزن ، وبحوزته 45 كرتونه ألعاب نارية بإجمالى 1,900,000 صاروخ "مختلفة الأحجام".

وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.