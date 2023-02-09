تتبرع بكامل أجرها.. نانسي عجرم تنضم لقائمة المتبرعين لضحايا الزلزال بسوريا

أعلنت الفنانة نانسي عجرم عن تبرعها بكامل أجرها فى حفل الكويت المفترض إحيائه يوم 10 من شهر فبراير الحالي لصالح ضحايا الزلزال المدمر فى سوريا.



وأكد الموقع الرسمي لبرنامج et بالعربي عن عدم الغاء حفل نانسي عجرم فى الكويت مقابل التبرع بكامل أجرها إلى ضحايا الزلزال.



نجوى كرم تتبرع بـ2 مليون دولار

وكانت الفنانة نجوى كرم قد أعلنت تبرعها بمبلغ 2 مليون دولار لصالح ضحايا زلزال سوريا وكتبت على صحفتها الشخصية: تبرعت الفنانة اللبنانية الكبيرة نجوى كرم بـ2 مليون دولار، لمساعدة الشعب السوري، الذي تضرر من نكبة الزلزال.

تيم حسن يتبرع بـ107 ليرة





وحرص عدد كبير من نجوم الفن على دعم الشعبين من خلال تبرعهم لمبلغ مالى وكانت البداية مع الفنان تيم حسن الذى أعلن عن تبرعه لضحايا الزلزال السوري بمبلغ 107 مليون ليرة، وهذا ما أعلنته نقابة الفنانين السوريين، والتى أعلنت على صفحتها بقيمة التبرع قائلة: بالتنسيق مع نقابة الفنانين بادر النجم تيم حسن مشكوراً بالتبرع بمبلغ 107 مليون ليرة سورية لصالح أهلنا المتضررين في المحافظات المنكوبة بفعل الزلزال الذي تعرضت له سورية الحبيبة.

مدير فرقة ناصيف زيتون





وأيضا من النجوم الذين أعلنوا تبرعهم بمبلغ مالى ضخم مروان الأدهم مدير فرقة النجم ناصيف زيتون، حيث أعلن عن تبرعه بمبلغ 360 ليرة.

حسام جنيد وإمارات رزق





كما أعلن أيضا النجمان السوريان حسام جنيد وإمارات رزق عن تبرعهم بمبلغ 200 مليون ليرة تضامنا مع أهالى ضحايا الزلزال فى سوريا.



كما أعلن الفنان السوري بسام كوسا عن نيته للتبرع بمبلغ 15 مليون ليرة لضحايا الزلزال فى سوريا، وهو ما أعلنته الصفحة الرسمية لنقابة الفنانين السوريين عبر موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك قائلة: بالتنسيق مع نقابة الفنانين بادر النجم بسام كوسا مشكورا بالتبرع بمبلغ 15 مليون ليرة سورية لصالح أهلنا المتضررين فى المحافظات المنكوبة بفعل الزلزال الذى تعرضت له سوريا.