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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ضمن خطة تطوير المنطقة..رئيس شئون الإنتاج الثقافي يتفقد محيط مسارح الدولة بالعتبة

صدى البلد

تفقد المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، والمهندس محمد أبو سعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، وإبراهيم عبد الباقي، نائب محافظ القاهرة، صباح اليوم الخميس، محيط منطقة المسرح القومي والطليعة والعرائس بحي العتبة.

وزيرة الثقافة في حوارها لـ"صدى البلد": نجاح معرض القاهرة كان تحديا كبيرا.. الكتاب الورقي ما زال حاضرا بقوة.. الشباب المصري قارئ جيد.. عودة المسرح المدرسي.. والحرف التراثية ستحقق انتشارا جيدا

جاء ذلك في إطار خطة تطوير المنطقة، المزمع تنفيذها لإعادة صياغة المساحات المحيطة بالمسارح الثلاثة، وذلك تيسيرا على الجمهور ومرتادي المسارح، إلى جانب إضفاء رؤية جمالية بالمنطقة.

كما شهدت الزيارة تفقد مشروع تطوير حديقة الأزبكية والوقوف على الخطوات التنفيذية للمشروع.

حضر الزيارة الفنانون إيهاب فهمي مدير المسرح القومي، الفنان عادل حسان مدير مسرح الطليعة، والفنان محمد نور مدير مسرح القاهرة للعرائس، وعدد من القيادات التنفيذية بمحافظة القاهرة.

 

محافظة القاهرة البيت الفني للمسرح نور خالد جلال ايهاب فهمي مسرح الطليعة

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