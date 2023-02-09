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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس مجلس النواب الأردني: العلاقات مع مصر قوية ونعمل على تكثيف التعاون المثمر

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب الاردني

قال أيمن الصفدي رئيس مجلس النواب الأردني، إن العلاقات المصرية الأردنية، دائما ما كانت علاقات قوية ومتجذرة جدا.

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وأضاف "الصفدي"، خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن أي لقاء يجمع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، وملك الأردن، دائما ما يكون لقاء أشقاء.

وتابع، أن هناك تعاونا اقتصاديا كبيرا، بين الدول الثلاثة، مصر والأردن والعراق، مشيرا إلى أنه تحدث مع رئيس البرلمان المصري حول تكثيف هذا التعاون الاقتصادي بين البلدان الثلاثة.

وأردف: "سيكون الاهتمام بعدة مواضيع اقتصادية تهم البلاد الثلاثة، على الطاولة، خلال الفترة المقبلة".

من جانبه، قال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المصري، إن العلاقات المصرية الأردنية ترتكز على أسس واضحة من التعاون في كافة المجالات.

وأضاف، أنه سيعمل مع رئيسي مجلس النواب الأردني، والعراقي، على تقوية أواصر التعاون والصداقة، المثمر على جميع المجالات.

وواصل، أن العلاقة بين البلدان الثلاثة، قوية للغاية على المستوى البرلماني، مشيرا إلى أن هذا التعاون سوف يتواصل لاستمرار هذه العلاقة القوية.

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