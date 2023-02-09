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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة عامل انهار عليه حائط داخل مدرسة بأكتوبر

ارشيفية
ارشيفية

أصيب عامل إثر سقوط حائط داخل مدرسة علي جسده بمنطقة الفردوس بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة.

 

وكانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بسقوط حائط داخل مدرسة وإصابة شخص بمنطقة الفردوس بمدينة 6 أكتوبر، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف، وبالفحص تبين انهيار حائط علي عامل يدعي "ضاحي ع"50 سنة أصل إقامته محافظة المنيا، مما تسبب في إصابته بكسور في الساقين والحوض جري نقل المصاب إلي مستشفي الشيخ زايد التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

 

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات. 

إنهيار حائط مدرسة أكتوبر اصابة عامل النجدة

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