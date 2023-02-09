إجراء الكشف الطبي على 1303 مواطنين بقافلة جامعة كفر الشيخ.. صور

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة كفر الشيخ وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، اليوم الخميس قافلة طبية شاملة لأهالي قرية «السحايت»، والقرى المجاورة التابعة لمركز الحامول تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وضمن مبادرة «حياة كريمة»، بإشراف الدكتور عبد الرازق دسوقى رئيس الجامعة، الدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

يأتي ذلك بالتنسيق ومديرية الشئون الصحية بالمحافظة والوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول.

وشارك فى القافلة الشاملة كليات الطب البشري، والتمريض، وطب الفم والأسنان، وكلية الحاسبات والمعلومات بإشراف الدكتور طه إسماعيل، عميد كلية الطب، الدكتور مها أبو جازية عميد كلية التمريض، الدكتور إيناس الجندى عميد كلية طب الفم والأسنان و الدكتور أسامة أبو سعده عميد كلية الحاسبات والمعلومات.

وأوضح رئيس الجامعة، أن هذه القوافل تأتى ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لتقديم الخدمات الطبية البشرية والبيطرية والزراعية والإرشادية والتوعوية فى مختلف المجالات المجانية للمواطنين فى المناطق النائية وتأكيدا لدور الجامعة المجتمعى والإيجابى لأهالى القرى الواقعة فى نطاقها حيث تهدف الجامعة إلى النهوض بالتنمية الصحية والاجتماعية والبيئية والفكرية وتوفير خدمة طبية متميزة لغير القادرين ينفذها أساتذة متخصصين من مختلف الكليات لتحقيق الاستفادة من الكفاءات العلمية المتخصصة بالجامعة.

وأضاف د. دسوقى بأنه جرى الكشف المجانى على جميع المرضى وعددهم 1303 مواطنين على يد نخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين فى مختلف التخصصات، كما تم صرف العلاج بالمجان لجميع المرضى المترددين على مقر القافلة.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن القافلة الشاملة تهتم بشكل فعال فى تنمية الوعى الصحى بإشراف أساتذة متخصصين من كليات "الطب، والتمريض والفم والأسنان من خلال تخصصات الباطنة، العيون والرمد، والأنف والأذن والحنجرة، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، النفسية والعصبية، الأطفال وجراحة عامة، جراحة عظام، جراحة المسالك البولية، جراحة المخ و الأعصاب والأمراض الصدرية، بالإضافة إلى تخصصات أخرى.

وذكر د. دسوقى أن القافلة تضمنت أيضا عيادة خاصة من كلية التمريض لقياس نسبة السكر فى الدم والوزن والطول وقياس ضغط الدم وتقديم إرشادات للسيدات والأطفال فى العناية الشخصية والتغذية السليمة مع تقديم التوعية الخاصة للوقاية من مرض السكرى والضغط و كيفية العناية بالقدم السكرى وأنيميا الأطفال وإرشادات للسيدات عن الصحة الإنجابية والأطفال فى التغذية السليمة للوقاية من سوء التغذية، بإشراف الدكتور نجوى جودة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

كما قدمت المعيد بكلية الحاسبات والمعلومات آلاء السنور محاضرة عن محو الأمية الإلكترونية لموظفي الوحدة الصحية.

وأشرف على القافلة ميدانياً الدكتور وائل الفقى وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و نافع حمادة، مدير عام الإدارة العامة لمشروعات البيئة ومحمد صلاح، مدير إدارة متابعة المشروعات وأحمد عبدالمنعم، من إدارة العلاقات العامة والإعلام.

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