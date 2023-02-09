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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تخرّج طلاب برنامج الماجستير المشترك بـ جامعة حلوان

جامعة حلوان
جامعة حلوان

نظمت جامعة حلوان حفل تخرج طلاب برنامج الماجستير المشترك إدارة التعليم الدولى INEMA في إطار دور الجامعة لدعم التعليم المتميز وتبادل الخبرات التعليمية والثقافية.

الحفل تحت رعاية  الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة.

وأشار قنديل إلى أن برنامج إدارة التعليم الدولى يساعد على تأهيل قيادات على مستوى رفيع فى مجال الإدارة التعليمية، كما يركز على التبادل الثقافى بين مصر وألمانيا، حيث لا تعتبر هذه البرامج  مجرد برامج أكاديمية ولكنها شراكة دولية بين الجانبين المصرى والألمانى، ما يسهم فى توطيد العلاقات بينهما.

وأوضحت الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن هذا الاحتفال يأتى في ظل التعاون العلمى والأكاديمى بين الجانبين المصرى والألمانى لدعم التواصل والتعاون المستمر خاصةً فى الفترة الأخيرة لما له من أهمية فى مجالات العلوم والأبحاث، حيث يسمح برنامج الماجستير المشترك إدارة التعليم الدولى INEMA بتبادل الخبرات التعليمية والثقافية على نطاق واسع.  

وهنأت  الدكتورة رشا شرف مدير البرنامج الطلاب مؤكدة أن البرنامج يعمل بنظام التعليم التبادلى المختلط، حيث يمزج بين الخبرة العملية والتدريب والإطار النظرى، وذلك خلال المراحل الدراسية وهو مايميزه عن غيره من سائر البرامج، مقدمة الشكر لكل من ساهم فى دعم البرنامج ليصل إلى هذه المرحلة من النجاح.

وعقد الحفل بمشاركة وحضور كبير من القيادات والشخصيات العامة ورجال التعليم وأعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب ، وحضر من الجانب الألمانى،  الدكتور يورك كسلر رئيس جامعة لودفيجسبورج،  الدكتورة سوزان هاريس مدير البرنامج من الجانب الألماني.

 

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