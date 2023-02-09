برلمانية: "سايلو فودز" قلعة صناعية غذائية تضيف لقدرات مصر التصديرية

ثمنت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن، افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم، المرحلة الثانية من مجمع الصناعات الغذائية "سايلو فودز" بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، والتي تشمل عددا من المصانع على أحدث طراز يستخدم فيها أحدث التقنيات والمنشآت الصناعية عالية التقنية.

وقالت النائبة نيفين حمدي، في بيان صحفي صادر عنها اليوم، إن "سايلو فودز" مدينة صناعية شاملة، تعد بمثابة صرح صناعي كبير يمثل إضافة حقيقية لقدرة الدولة في الصناعات الغذائية وهى أساس الأمن الغذائي الذي يؤدي إلى تحقيق الأمن القومي الشامل، مؤكدة أن المشروع يتمثل في إيجاد نموذج صناعي متكامل يحتذى به في مفهوم سلاسل الإمداد، فضلاً عن توفير وجبة غذائية صحية لطلاب المدارس، وإضافة قدرات إضافية للسوق المصرى في مجال الصناعات الغذائية.

وأضافت عضو لجنة الشئوون الافريقية بمجلس النواب، أن "سايلو فودز" قلعة من قلاع الصناعة الغذائية المصرية تضيف لقدرات مصر التصديرية، وتؤدى إلى استقرار وانخفاض الأسعار في الأسواق المحلية وخلق تنافسية عالمية للمنتجات الغذائية المصرية وتحقق تكافؤ الفرص للتحفيز والتشجيع على خلق مجتمع منتج وليس مستهلك فقط لإتاحة الفرصة لتهيئة الأجواء لحياة كريمة التى يستحقها المواطن المصري.

وأكدت نائبة حماة الوطن، إن القيادة السياسية تبذل جهداً كبيراً في تنفيذ مشروعات قومية عملاقة تسعى من خلالها حل المشكلات والأزمات التي تواجه المواطنين وتمثل طفرة غير مسبوقة، تعكس مدى إصرار وعزيمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على العبور بالبلاد نحو التنمية، بجانب تطوير قطاع الصناعات الغذائية باعتبارها أحد أهم القطاعات الإنتاجية الاستراتيجية بالاقتصاد القومي والذي يسهم فى خلق ملايين فرص العمل للشباب.

وعن رسائل الرئيس السيسي للمصريين خلال افتتاحه المدينة الصناعية الغذائية اليوم، حينما قال "اطمئنوا كل حاجة متوفرة ، والتغذية المدرسية مؤمنة"، والسلع متوفرة في الأسواق وأن مصر تقدر علاقاتها الطيبة مع الأشقاء العرب ولا تقبل الإساءة أو الانسياق وراء الفتن المغرضة، أكدت النائبة نيفين حمدي، أنها جاءت في توقيت هام للغاية، تعبر عن مدى حب واحترام وتقدير المصريين للأشقاء في كل الدول العربية، فضلا عن أنها بعث الطمأنينة في قلوب الشعب المصري العظيم .. قائله: "الرئيس السيسي هو أب لكل المصريين ويشعر بهم ويعمل على تخفيف العبء عن كاهلهم".. حفظ الله مصر وشعبها وقائدها.

يذكر أن "سايلوفودز" تقع فى مدينة السادات بإجمالى مساحة تبلغ 346 ألف متر مربع، تشمل عددا من المصانع على أحدث طراز يستخدم فيها أحدث التقنيات والمنشآت الصناعية عالية التقنية، كما تضم مساحة واسعة للتخزين والتى يتم إدارتها بمنظومات عالمية هى الأكثر تطورا من كبار الموردين الدوليين، وتشمل أيضا 14 صومعة للحبوب، ومجمع طباعة شاملا لتغليف المنتجات الصديقة للبيئة لضمان تلبية متطلبات كل مستهلك لمنتجات صحية وعالية الجودة وآمنة.