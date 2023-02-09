شاهد.. أتوبيس معلق فوق كوبري الدقي وتحرك عاجل لرفعه

قدمت مذيعة صدى البلد إيمان عبد اللطيف تغطية خاصة حيث شهد كوبري الدقي حادث مروع منذ قليل بعد تصادم أتوبيس ما أسفر عن اصابة 5 اشخاص وتعلق الاتوبيس بسور الكوبري.

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تلقي مأمور قسم شرطة الدقي إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث أعلى كوبري الدقي ما ادى لحدوث كثافات مرورية مرتفعة.

انتقل رجال المرور إلى محل البلاغ بالتنسيق مع حي الدقي برئاسة اللواء أحمد عبد الفتاح، وتبين اصطدام حافلة بأخرى من الخلف للقادم من الجيزة اتجاه المهندسين ومطلع كوبري أكتوبر، ما تسبب في اصطدام الأمامية بالحاجز الحديدي الجانبي.

وأظهرت الصور الأولى من موقع الحادث تجاوز الحافلة الحاجز الحديدي للسور ودفعت الادارة العامة لمرور الجيزة بالاوناش لرفع اثار الحادث وتسيير حركة المرور .

وأضاف أحد الناجين من الحادث، “الناس بقت تتعلق في الشبابيك وسط حالة من الهلع والصراخ منتظرين يقع بينا في أي لحظة ونموت كلنا لدرجة أننا نطقنا الشهادة”.