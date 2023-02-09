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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

9 أيام تحت أنقاض الزلازل.. فرص النجاة قد تنعدم ولكن دائماً الأمل موجود

زلزال سوريا
زلزال سوريا

عرضت سكاى نيوز يوتيوب تقريرا عن فرص النجاة من تحت الأنقاض عقب وقوع الزلازل المدمرة.

وحسب التقرير، فإن فرق الإنقاذ تتجه فور وقوع الزلازل إلى المناطق المشؤومة، وتدخل فى سباق مع الزمان لانتشال الضحايا والمتبقين منهم. 

وأوضح التقرير، أنه حسب دراسة أمريكية فإن فرص النجاة تكون أكبر كلما كانت عمليات الانقاذ تسرع خلال الـ 24 ساعة الأولى عقب وقوع الزلزال. 

وأشار التقرير إلى أن، عوامل مثل توافر الماء والهواء، والطعام، والطقس المعتدل، تمنح فرصة للضحايا أكبر .

5 أيام

وأكد التقرير، أنه حسب الدراسة الأمريكية فإن فرق الإنقاذ تبدأ فى الانسحاب من البحث عن الضحايا بعد 5 أيام من وقوع الزلزال. 

ولفت التقرير، أن أطول مدة تم تسجيلها لضحايا تحت الأنقاض كانت فى اليابان حيث تمكنت فرق الإنقاذ من إنقاذ شخصين بعد وقوع الزلزال بـ 9 أيام كاملة عام 2011.

وكانت سوريا وتركيا تعرضتا إلى زلزال  بلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر، في الساعات الأولى من يوم الاثنين، أعقبه أكثر من 100 هزة ارتدادية وزلزال ثان بقوة 7.5 درجة.

مقياس ريختر زلزال تركيا سوريا إنقاذ شخص

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