مهندسون بـ سايلو فودز يتحدثون عن المنتجات والطاقة الإنتاجية.. فيديو

تحدث المهندس يوسف محمد مهندس إنتاج عن افتتاح مصنع حلاوة خلال المرحلة الثانية من مصنع "سايلو فودز" للصناعات الغذائية.

وقال محمد خلال حواره مع برنامج “المصرى افندى" المذاع عبر قناة "المحور"، أن المصنع يضم 5 خطوط إنتاج للحلاوة، لافتا إلى أن جميع المعدات “فول أوتوماتيك”، ويوجد المهندسين بغرف التحكم لمتابعة مراحل التصنيع المختلفة.

منتجات الألبان

من جانبه أوضح المهندس أحمد الغرباوى مهندس إنتاج، أن المصنع متخصص فى منتجات الألبان والجبن بمختلف أنواعها.

وأشار الغرباوى، إلى أن خط إنتاج الألبان بطاقة إنتاجية 100 ألف طن سنويا.