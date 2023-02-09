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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حصيلة ضحايا الزلزال المدمر في تركيا وسوريا تصل لـ 21 ألف شخص

الزلزال المدمر
الزلزال المدمر

وصلت حصيلة قتلي وضحايا الزلزال المدمر إلى 21 ألف شخص وهذه الحصيلة غير النهائية، وتواصل فرق عمليات الإنقاذ في يومها الرابع البحث عن الناجين بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب كل من تركيا وسوريا وأودي بحياة الكثير حتي الآن.

 

أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا إلى 17406 قتلى و71866 مصابا.


كما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق من اليوم، ارتفاع عدد قتلى الزلزال إلى 16,546 ونحو 65 ألف مصاب.

 

وأفاد أردوغان،  بارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر في تركيا إلى 16546 قتيلا وأكثر من 64 ألف مصاب وقال أردوغان أيضا إن 6444 مبنى انهار في الزلزال.


وفي سوريا بلغ عدد القتلي والضحايا نحو 4000 ضحية، كما أعلنت وزارة النقل في مساء اليوم أنه تم استقبال 40 طائرة مساعدات في المطارات المدنية الثلاثة دمشق وحلب واللاذقية حتى الآن.

 

وأشارت الوزارة في بيان عبر صفحتها على التليجرام إلى أن طاقما مستمر في تقديم إجراءات خدمة الحركة الجوية للطائرات القادمة على مدار الساعة وتأمين تدفق المساعدات والإغاثة لمتضرري الزلزال المدمر.

 

وأكدت الوزارة أن جهوداً جبارة تبذلها الكوادر الإدارية والفنية داخل المطارات، وأبراج توجيه حركة الطائرات في الجو وصولاً لتأمين هبوطها وسلامتها وإمداداتها وتفريغ حمولتها رغم الظروف القاهرة التي تعرض لها قطاع النقل الجوي من عقوبات اقتصادية وإجراءات قسرية غير قانونية وحصار خانق، أعاق تحديث منظومات الملاحة الجوية والمعدات الأرضية، وأدى إلى عدم القدرة على استيراد أي قطعة صيانة، وزاد على ذلك كله الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمطارات ومنظومات الاتصالات والمعدات ولمرات متتالية.

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