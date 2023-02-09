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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأقوى في التاريخ.. إعلان صادم من تركيا بشأن الزلزال المدمر

زلزال تركيا
زلزال تركيا

قالت إدارة الكوارث التركية، اليوم الخميس، إن خطوط السكك الحديدية زاحت أمتارا عن أماكنها بفعل الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد.

وأضافت أن هذا يؤكد أن الزلزال الذي ضرب البلاد هو من أقوى الزلازل في التاريخ.

ولتوضيح صورة حول حجم الزلزال الحالي في تركيا، ذكرت إدارة الكوارث أن وقع زلزالا ضرب منطقة مرمرة شمال غربي تركيا التي تقع فيها مدينة إسطنبول، في 17 أغسطس 1999 وكان مركز الزلزال مدينة إزميت.

وأشارت إلى أن الزلزال استمر حينها 37 ثانية.

وأوضحت أن قوة ذلك الزلزال كانت 7.6 درجات على مقياس ريختر، مبينة أنه مساحة ضيقة ومحدودة مقارنة بالزلزال الحالي.

وفي ذلك الزلزال، المعروف بـ "زلزال إزميت"، أو "زلزال مرمرة"، قُتل 17 ألف شخص، وأصبح أكثر من نصف مليون إنسان بلا مأوى.

ووفق المعلومات الرسمية فإن حجم وقوة واتساع مساحة الزلزال الحالي لزال كهرمان مرعش، أكبر بكثير من ذلك الزلزال في العام 1999.

وفي وقت سابق من اليوم، طمأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الخميس، الشعب التركي أنه هو والحكومة التركية سيبذلون قصار جهدهم لإعادة إعمار المدن المتضررة من جديد بأسرع وقت.

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وأفاد أردوغان،  بارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر في تركيا إلى 16546 قتيلا وأكثر من 64 ألف مصاب وقال أردوغان أيضا إن 6444 مبنى انهار في الزلزال.

يذكر أن ضرب تركيا زلزالان يوم الأثنين الماضي، الزلزال الأول الذي بلغت قوّته 7,8 ريختر ، وشعر به سكان لبنان وقبرص وشمال العراق.

وأعقب هذا الزلزال 185 هزة ارتدادية على الأقلّ بلغت شدّة إحداها 7,5 ريختر ظهر الاثنين الماضي، وأخرى بقوة 5,5 درجة فجر الثلاثاء الماضي.

إدارة الكوارث التركية تركيا إسطنبول السكك الحديدية خطوط السكك الحديدية

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