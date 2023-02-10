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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نجوم أوبرا الإسكندرية يحتفلون بذكرى كوكب الشرق في ليلة طربية ساهرة

حفل بأوبرا الإسكندرية
حفل بأوبرا الإسكندرية

نظمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، علي مسرح دار أوبرا الإسكندرية حفلا فنيا لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار شدا فيها نجوم الأوبرا بباقة متنوعة ومختارة من أجمل أعمال سيدة الغناء العربي، في ليلة طربية ساهرة احتفالا بعيد الحب أخذ فيها نجوم الحفل جمهور أوبرا الإسكندرية في رحلة موسيقية مع روائع النغم والطرب الأصيل لسيدة الغناء العربي كوكب الشرق "أم كلثوم" في ذكراها.

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بدأ الفاصل الأول من الحفل بلحن"الورد جميل"أداء عازف القانون الأول الفنان علي الخبير ثم تغنت الفنانة مروة حمدي برائعة "ملك الموسيقي" الموسيقار بليغ حمدي ألف ليلة وليلة، ورائعة "موسيقار الأجيال" محمد عبد الوهاب انت عمري ..وبالفاصل الثاني من الحفل قدم عازف الكمان الأول الفنان هيثم الكاتب لحن "يا ليلة العيد"..وتألقت الفنانة حسناء بتقديمها ل أغنيتي أمل حياتي،الحب كده.

واختتمت الحفل برائعة الموسيقار "رياض السنباطي "طوف وشوف" والتي تفاعل معها جمهور الحفل بالغناء والتصفيق الحار.

يذكر أن ‏فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي ‏بدأ تأسيسها في يونيو عام ٢٠٠٤، بهدف إحياء تراث الموسيقى العربية وتقديم الأشكال التراثية والقوالب الغنائية والموسيقية المختلفة لمحبي ومتذوقي الموسيقى العربية الشرقية مثل الموشحات والقصائد والأدوار والطقاطيق، وتعتمد على الأداء الجماعي والفردي في الغناء والعزف.

قدمت الفرقة حفلات فنية ناجحة علي جميع مسارح دار الأوبرا المصرية ولاقت استحسان الجماهير و شاركت في العديد من المهرجانات المحلية والدولية منها مهرجان الموسيقى العربية في دوراته المتعددة، والمهرجان الدولي للموسيقى الأفريقية بالكونغو ونالت تقديرًا رسميًا وشعبيًا كبيرا.

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