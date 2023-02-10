موعد مباراة الأهلي وفلامنجو البرازيلي في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

تأهل فريق ريال مدريد الي نهائى كأس العالم للأندية لمواجهة الهلال السعودي عقب الفوز أمام الأهلي برباعية مقابل هدف ، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب مولاي عبد الله بمدينة الرباط بالمغرب في دور نصف نهائى كأس العالم للأندية.

ويواجه النادي الاهلي نظيره فلامنجو البرازيلي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس العالم للاندية

موعد مباراة الأهلي ضد فلامنجو البرازيلي



ويواجه الأهلي منافسه فلامنجو البرازيلي غدا السبت في تمام الساعة الـ 5:30 عصر بتوقيت القاهرة لتحديد صاحب برونزية كأس العالم للأندية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفلامنجو البرازيلي

وتذاع مباراة الأهلي وفلامنجو عبر قنوات الرياضية السعودية.



وافتتح ريال مدريد التهديف في الدقيقة 42 عن طريق فينيسيوس جونيور بعد خطأ فادح من محمود متولي.

وأضاف ريال مدريد الهدف الثاني في الدقيقة 47 عن طريق فالفيردى من متابعة رائعة داخل منطقة الجزاء.

وقلص الأهلي الفارق فى الدقيقة 65 عن طريق على معلول من ركلة جزاء.

تصدي محمد الشناوي لركلة جزاء أمام مودريتش ويحرم ريال مدريد من توسيع الفارق في الدقيقة 87.

وجاء هدف ريال مدريد الثالث في الدقيقة 92 عن طريق رودريجو من تسديدة متقنة داخل منطقة الجزاء.

وتمكن ريال مدريد من إحراز الهدف الرابع في الدقيقة 98 عن طريق سيرجيو أريباس كالفو من تسديدة متقنة داخل منطقة الجزاء.