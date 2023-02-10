أنتم الأبطال.. حقيقة رسالة رونالدو لضحايا الزلزال المدمر فى سوريا وتركيا| شاهد

نشرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للاعب كرة القدم، البرتغالي كريستيانو رونالدو، زعمت أنه لرسالة تضامن مع الأطفال السوريين إثر الزلزال الأخير الذي تسبب بمقتل عشرات الآلاف في سوريا وتركيا.

ويظهر في الفيديو كريستيانو رونالدو وهو يتحدث بالإنجليزية. وجاء في حديثه "مرحبا، هذا من أجل أطفال سوريا، نعلم أنكم عانيتم كثيرا، أنا لاعب مشهور، لكنكم أنتم الأبطال الحقيقيون".

وفي بعض نسخ الفيديو المتداولة، يظهر علما سوريا وتركيا في الخلفية، ما يوحي بأنه يرتبط بالزلزال الأخير.

إلا أن الفيديو لا يُظهر كريستيانو رونالدو موجها رسالة تضامن بخصوص الزلزال. وقالت وسائل إعلام، أنه يُصور اللاعب البرتغالي موجها رسالة تضامن لأطفال سوريا عام 2016.



ونشر رونالدو الفيديو حينها على حسابه في تويتر وعلق عليه بالقول: "رسالة أمل لأطفال سوريا المتضررين من النزاع"..

ويتبين من الأخبار السابقة، أن الفيديو استخدم بشكل مزيف أيضا في قضية "الطفل ريان"، وفي توجيه "رسالة أمل للشعب الفلسطيني".