الشكاوى الحكومية: تلقينا 17 ألف طلب واستغاثة بشأن الحماية الاجتماعية والصحة

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة في تلقي ورصد شكاوى المواطنين من مختلف المحافظات والاستجابة لها، وذلك خلال شهر يناير 2023، من خلال تقرير مفصل أعده الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة بهذا الشأن.



وأكد الدكتور طارق الرفاعي مدير منظومة الشكاوي ان وزارة التضامن الاجتماعي انتهت خلال شهر يناير الماضي من بحث ودراسة 9533 شكوى وطلبًا واستغاثة منها ما يتعلق بإصدار وإعادة تفعيل كارت برنامج "تكافل وكرامة" للأسر المستحقة، حيث جاء في مقدمة الاستجابات على شكاوي المواطنين، إصدار وإعادة تفعيل ٤٣٥٠ كارت "تكافل وكرامة" للأسر المستحقة وفقا لمعايير برنامج الدعم النقدي المشروط، في إطار التوسع في زيادة الشرائح المستفيدة من شبكات الحماية الإجتماعية التي تستهدفها الدولة.

وفي ضوء اهتمام الدولة بتقديم جميع سبل الدعم للمواطنين من ذوي الهمم، فقد تم إنهاء إجراءات إصدار 268 بطاقة خدمات متكاملة لمن تقدم منهم بشكاوى واستغاثات خلال الشهر ذاته.

في حين كثفت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء جهودها بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي بشأن الاهتمام وتقديم الدعم اللازم للأشخاص بلا مأوى لحمايتهم من التشرد ومخاطر الشارع وتقديم أفضل سبل الرعاية والحماية الاجتماعية لهم.

كما انتهت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خلال الشهر من بحث ودراسة 2500 شكوى وطلب واستغاثة تتعلق بإجراءات صرف المستحقات التأمينية.

وفيما يخص شكاوى الخدمات الصحية، فقد حرصت المنظومة على استمرار التنسيق مع أجهزة وهيئات وزارتي الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، وكذا الجامعات المصرية بمستشفياتها المختلفة؛ حيث تلقت ورصدت المنظومة 7695 شكوى وطلبا واستغاثة في مجال الصحة خلال الشهر، من بينها 1796 شكوى واستغاثة تطلبت تدخلاً طبيًا سريعًا، في مختلف التخصصات، تم دراستها وتوجيهها للجهات المعنية، حيث نالت تلك الشكاوى والاستغاثات استجابات سريعة من القيادات المعنية بالوزارتين.

كما تعاملت المنظومة مع 1848 شكوى وطلبا والتماسا؛ سواء طلب العرض على القومسيون الطبي، والتماسات بشأن بعض قرارات القومسيون الطبي أو تقليص فترات الانتظار لبعض الحالات الحرجة، بالإضافة إلى شكاوى وطلبات بعض المواطنين لعلاجهم أو ذويهم على نفقة الدولة.