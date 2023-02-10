موعد مباراة الزمالك وشباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره شباب بلوزداد الجزائري، اليوم، الجمعة، في تمام السادسة مساء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الزمالك وشباب بلوزداد والقنوات الناقلة:



تقام مباراة الزمالك وشباب بلوزداد في تمام السادسة مساء "بتوقيت القاهرة"، وتذاع وتذاع مباراة الزمالك وشباب بلوزداد عبر قناتي beIN Sports HD 4، و beIN Sports Fr 5 HD max.

الزمالك ضد بلوزداد



ويسعى فريق الزمالك بقيادة مديره الفني جوسفالدو فيريرا لمصالحة جماهيره بتحقيق الفوز الأول في دور المجموعات، بعد تدهور نتائج الفريق في مسابقة الدوري الممتاز والتراجع إلى المركز الخامس.

وقال جوسفالدو فيريرا، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "شباب بلوزداد فريق قوي ويتصدر الدوري الجزائري، ونحن نبدأ نبني المستقبل من الوقت الحاضر، وهناك أزمة ثقة لبعض اللاعبين ولكن سنعمل على تخطيها جميعا".

وأضاف المدير الفني :" أمامنا مباراة مهمة أمام شباب بلوزداد بعدها سنواجه فريق سموحة ثم نواجه المريخ في ليبيا بعدها بيومين وهذا أمر صعب للغاية".

واختتم المدير الفني حديثه قائلا: نعمل على إيجاد حلول كثيرة ولكن في بعض الأحيان عدم وجود وقت ولاعبين يكون عائقا، والأهم في هذه المرحلة هو الاستقرار، وعلينا استرداد قوتنا الذهنية مرة أخرى من اجل العودة إلى مسيرة الانتصارات".

قائمة الزمالك

وجاءت قائمة الزمالك لمواجهة شباب بلوزداد كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي

خط الدفاع : عمر جابر - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - محمد طارق - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة - أحمد فتوح .

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - سيد عبد الله "نيمار" - سيف جعفر - أحمد مصطفى "زيزو" - مصطفى شلبي - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي .

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه .

في المقابل جاءت قائمة شباب بلوزداد كالآتي:

حراسة المرمى: جويندوز، عزالدين دوخة، رضوان معاشو.

خط الدفاع: أيمن بوقرة، مختار بالخطير، محمد عزي، يوسف لعوافي، عبد المنعم شيخي، معوض حداد، شعيب قداد، أحمد عبد السلام، ميلود ربيعي.

خط الوسط: حسام الدين مرازيق، زكريا دراوي، حسين السلمي، محمد بكير، عبد الرحيم بورجيم، أكرم بوراس.

خط الهجوم: محمد فضيل، إيوالا، وامبا، محمد بالخير، بالعيد حمادي.

وتضم المجموعة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا أندية الزمالك والترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري والمريخ السوداني.