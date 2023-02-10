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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط شخص بحوزته مليون قطعة ألعاب نارية في الجمالية

صدى البلد

تمكن رجال المباحث من ضبط أحد الأشخاص بالجمالية بحوزته أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية بقصد الإتجار، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم حيازة الألعاب النارية والإتجار فيها.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة الظاهر) بمزاولة نشاطاً غير مشروع تخصص فى الإتجار بالألعاب النارية ويتخذ من مخزنه الكائن بدائرة القسم، مكاناً لمزاولة نشاطه غير المشروع تم إستهدافه وضبطه حال تواجده بالمخزن المُشار إليه.

وعُثر بداخله على 31 كرتونة ألعاب نارية بإجمالى مليون و50 ألف صاروخ "مختلف الأحجام".

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

العاب نارية حيازة الألعاب النارية وزارة الداخلية الجمالية قسم شرطة الجمالية

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