جوردي ألبا يحسم الجدل: سأغادر برشلونة في هذه الحالة

أكد جوردي ألبا، ظهير أيسر فريق برشلونة أنه لا يفكر في مغادر البلوجرانا بنهاية الموسم الجاري 2022-2023.

وقال جوردي ألبا في تصريحات أبرزها فابريزو رومانو الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":" أريد البقاء في برشلونة والوفاء بعقدي حتى يونيو 2024، إنها أولويتي".



أضاف"سأخفض راتبي مرة أخرى إذا طلبوا مني، أشعر أنني بحالة جيدة وفي اليوم الذي أشعر فيه أنني لم أعد قادرا على الدفاع عن ناد مثل برشلونة، سأكون أول من يغادر".



ويستعد برشلونة لمواجهة فياريال، الأحد المقبل، ضمن منافسات مسابقة الدوري الإسباني.



ترتيب برشلونة:



ويتصدر برشلونة ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 53 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني