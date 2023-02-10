دوري أبطال أفريقيا.. تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة شباب بلوزداد

يواجه نادي الزمالك منافسه شباب بلوزداد الجزائري اليوم في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الاولي من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا .

ويسعي نادي الزمالك بقيادة المدير الفني البرتغالي فيريرا للعودة الي الانتصارات الغائبة وتحقيق فوز مهم في إنطلاقة المشوار نحو بطولة دوري الابطال بعد خسارة كأس مصر والخروج من دور نصف نهائي امام بيراميدز .



تشكيل الزمالك المتوقع



ومن المقرر إذاعة مباراة الزمالك وشباب بلوزداد عبر قناة beIN SPORTS HD 4

حراسة المرمى: محمد عواد.

الدفاع: أحمد فتوح، محمد عبد الغني، حسام عبد المجيد، سيد عبد الله نيمار

الوسط: نبيل عماد دونجا، سيف جعفر، عمرو السيسي.

الهجوم: مصطفى شلبي، سيف الجزيري، أحمد مصطفى زيزو