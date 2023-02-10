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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تداول 60 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

صدى البلد

اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 60000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 981 شاحنة و 230 سيارة حيث شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع ، 499 شاحنة 30 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 56000 طن بضائع ، 482 شاحنة و 200 سيارة.

 


واستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينتين دليلة والحرية2 بينما تغادر السفينة WINTER SEA وعلي متنها 44 الف طن فوسفات  متجهة الى الهند والسفن الثلاث امل ، بوسيدون اكسبريس والحرية بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين بوسيدون اكسبريس وامل وغادرت السفينتين دليلة والحرية2 ، كما تم تداول 3750 طن بضائع عامة ومتنوعة 265 شاحنة بميناء نويبع حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا بينما تغادر السفينتين بريدج وايلة  فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفن الثلاث بريدج وايلة وسينا . 
 

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1550 راكب بموانيها .
 

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