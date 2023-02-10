تداول 60 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 60000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 981 شاحنة و 230 سيارة حيث شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع ، 499 شاحنة 30 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 56000 طن بضائع ، 482 شاحنة و 200 سيارة.



واستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينتين دليلة والحرية2 بينما تغادر السفينة WINTER SEA وعلي متنها 44 الف طن فوسفات متجهة الى الهند والسفن الثلاث امل ، بوسيدون اكسبريس والحرية بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين بوسيدون اكسبريس وامل وغادرت السفينتين دليلة والحرية2 ، كما تم تداول 3750 طن بضائع عامة ومتنوعة 265 شاحنة بميناء نويبع حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا بينما تغادر السفينتين بريدج وايلة فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفن الثلاث بريدج وايلة وسينا .



وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1550 راكب بموانيها .

