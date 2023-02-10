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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فيتوريا وميكالي يحضران ودية منتخب الشباب وجنوب السودان

منتخب الشباب
منتخب الشباب

حضر البرتغالي روي فيتوريا وروجيريو ميكالي المديران الفنيان للمنتخبين الأول والأولمبي مباراة منتخب الشباب وجنوب السودان المقامة حاليا على ملعب استاد الكلية الحربية.

 

واختارت لجنة الحكام باتحاد الكرة، الحكم الدولي محمد معروف لإدارة مباراة منتخب الشباب الودية أمام جنوب السودان اليوم الجمعة ويعاونه يوسف البساطى وهانى عبدالفتاح مساعدان، ومحمود ناجى حكم رابع.

 

ويخوض فى تمام الساعة الثانية والنصف اليوم الجمعة منتخب الشباب بقيادة محمود جابر مباراة ودية أمام نظيره منتخب جنوب السودان على ملعب استاد الكلية الحربية فى إطار الاستعداد للمشاركة ضمن منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا للشباب التي تستضيفها مصر خلال شهر فبراير الجاري.

 

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد 2003 عن القائمة النهائية المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة التي تستضيفها مصر في الفترة من 19 فبراير حتى 11 مارس.

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وجاءت قائمة منتخب الشباب كالتالي :

 

حراسة المرمى: أحمد نادر السيد، كريم أحمد نبيل، مصطفى مخلوف
الدفاع: عبدالرحمن رشدان، عبدالرحمن جودة، عمر فايد، يوسف شعبان، أحمد رضا، إياد العسقلاني، إسلام عبدالله، كريم الدبيس، رأفت خليل، خالد عوض، محمود أحمد مرسي
الوسط: محمد فارس، طارق علاء، عمر الساعي، ماجد هاني، محمد حمدي، أحمد عبد الرحيم إيشو، أحمد نادر حواش، يوسف العزب
الهجوم: صلاح باشا، أحمد شريف، يوسف حسن، بلال مظهر

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منتخب الشباب يختتم تدريباته

واختتم منتخب مصر للشباب مواليد 2003 بقيادة الكابتن محمود جابر، تدريباته امس الخميس باستاد الكلية الحربية استعدادا لمواجهة منتخب جنوب السودان وديا غدا الجمعة ضمن برنامج الإعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة التي تقام في مصر في الفترة من 19 فبراير حتى 11 مارس.

 

شهد المران تركيز الجهاز الفني بقيادة الكابتن محمود جابر، علي بعض الجمل التكتيكية التي يرغب في تحفيظها للاعبين بجانب التدريب على الكرات العرضية، وسط حالة من الحماس  التي سيطرت على جميع اللاعبين.

 

وحرص محمد بركات، والدكتور إيهاب الكومي عضوا مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم على حضور مران اليوم، لدعم ومساندة الجهاز الفني واللاعبين قبل البطولة المرتقبة في ظل الاهتمام الكبير الذي يحظي به منتخب الشباب من جانب مجلس إدارة الاتحاد لحصد اللقب الأفريقي والتأهل الي كأس العالم.

 

منتخب الشباب روي فيتوريا ميكالي محمد معروف لجنة الحكام منتخب جنوب السودان كأس أمم إفريقيا للشباب

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