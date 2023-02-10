جراحتان عاجلتان.. إنقاذ حياة شاب وسيدة في مستشفي الخانكة التخصصي

نجح فريق طبي بقسم الجراحة العامة بمستشفي الخانكة التخصصي بالقليوبية في إنقاذ حياة شاب وسيدة أستقبلتهم المستشفي في حالة حرجه، الأولي كانت لشاب جراء حادث سير، والثانية لسيدة تعاني من تضخم في حجم البطن.

استقبل المستشفي الحالة الأولي لشاب يبلغ من العمر 19 عاما أثر حادث سير، ويعاني من تدهور في العلامات الحيوية نتيجة لوجود نزيف داخلي، وعلى الفور تم إجراء الإسعافات الأولية وعمل الفحوصات اللازمة وتحضير 4 أكياس دم، وتم إجراء استكشاف للبطن، فظهر وجود نزيف داخلي مع انفجار في الطحال، وتم استئصال الطحال وخروج المريض إلى قسم الرعاية المركزة، وبعد 48 ساعة تم نقل المريض إلى القسم الداخلي بحالة جيدة لاستكمال العلاج.



والحالة الثانية فكانت لسيدة تبلغ من العمر 32 عاما، تعاني من تضخم في حجم البطن، وبعد عمل الفحوصات اللازمة تبين وجود ورم كبير على المبيض حجمه 20سم × 20 سم .



وتم تجهيز المريضه واستئصال الورم، وخروج المريضة من المستشفى بحالة جيدة في اليوم التالي وشارك في إجراء الجراحات الدكتور عماد حمودة إستشاري ورئيس قسم الجراحة العامة وجراحة الأورام و السمنة المفرطة، والدكتور ماجد منير رئيس قسم الرعاية المركزة، والدكتور عيسى حامد إستشاري ورئيس قسم التخدير، والدكتور محمود فرج رئيس قسم العمليات، والدكتورة إيمان بشير رئيس قسم المعمل وبنك الدم، وطاقم تمريض العمليات.