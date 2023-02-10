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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أكدب | ياسمين رئيس تكشف عن علاقتها بـ هادي الباجوري بعد الطلاق

ياسمين رئيس وهادي
ياسمين رئيس وهادي الباجوري

تحدثت الفنانة ياسمين رئيس عن إمكانية مشاركتها للمخرج هادي الباجوري في عمل فني بعد طلاقهما.

وأكدت ياسمين أنها تحب العمل مع طليقها هادي الباجوري لأنه يظهرها بشكل جيد في الأعمال وآخر عمل بينهما كان فيلم "أنا لحبيبي"، المعروض حاليا في دور العرض السينمائي وحقق نجاحا كبيرا.

وأشارت إلى أنها تعلمت أن وقت الانفعال لا تعطي رد فعل في نفس اللحظة، موضحة: "تعلمت أمسك نفسي ويكون رد الفعل واخد راحته".

وبسؤالها عند صداقتها مع هادي الباجوري بعد الطلاق؟ أجابت: قائلة: "أكدب ولا أقول الحقيقة.. ربنا يخليه لابنه".

فيلم أنا لحبيبي

انا لحبيبي" من بطولة كريم فهمى، ياسمين رئيس، سوسن بدر، محمد الشرنوبى، بيومى فؤاد، محسن محيى الدين، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف محمود زهران، وإخراج هادي الباجورى.

كما تدور أحداث الفيلم فى إطار رومانسى حول قصة حب تنشأ بين كريم فهمى وياسمين رئيس خلال الأحداث، ولكن قصتهما تقابل بالرفض من والدتها التى تقوم بدورها الفنانة سوسن بدر، مع محاولات لاستمرار تلك العلاقة.

ياسمين رئيس هادي الباجوري أنا لحبيبي

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