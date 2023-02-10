مقرر مساعد "الشباب بالحوار الوطني" يكشف أبرز القضايا المطروحة أمام اللجنة.. فيديو

قال زكي القاضي، مقرر مساعد لجنة الشباب بالحوار الوطني، إن لجنة الشباب بالحوار الوطني قادرة على استيعاب كافة الأفكار والمقترحات خلال فعاليات أعمالها التي من المفترض أن تبدأ قريبًا.



وأضاف زكي القاضي، مقرر مساعد لجنة الشباب بالحوار الوطني، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن اللجنة سيكون على أجندة أعمالها 7 محاور رئيسية، ينبثق منهم ما يقرب من 5 محاور أخرى، ومن المنتظر أن تشتمل هذه النقاط على قضايا الشباب المقدمة من خلال الأحزاب والقوى السياسيةوالمجتمع المدني والمواطنين.



وأشار "زكي القاضي، مقرر مساعد لجنة الشباب بالحوار الوطني، " إلى أن أجندة اللجنة سيندرج عليها قضايا هامة تخص الشباب مثل اتحادات الطلاب،وانتخابات الاتحادات الطلابية، وتطوير مراكز الشباب، وريادة الأعمال، والاهتمام بقضية الوعي، والتمكين السياسي للشباب.