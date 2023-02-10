عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مقرر مساعد "الشباب بالحوار الوطني" يكشف أبرز القضايا المطروحة أمام اللجنة.. فيديو

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال زكي القاضي، مقرر مساعد لجنة الشباب بالحوار الوطني، إن لجنة الشباب بالحوار الوطني قادرة على استيعاب كافة الأفكار والمقترحات خلال فعاليات أعمالها التي من المفترض أن تبدأ قريبًا.

txt

مصطفى بكري يطالب ببدء الحوار الوطني: مصر لا تقبل شروطا مسبقة.. فيديو

txt

برلماني: لجنة العفو الرئاسي نتاج للحالة الإيجابية التي أفرزها الحوار الوطني


وأضاف زكي القاضي، مقرر مساعد لجنة الشباب بالحوار الوطني،  خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن اللجنة سيكون على أجندة أعمالها 7 محاور رئيسية، ينبثق منهم ما يقرب من 5 محاور أخرى، ومن المنتظر أن تشتمل هذه النقاط على قضايا الشباب المقدمة من خلال الأحزاب والقوى السياسيةوالمجتمع المدني والمواطنين.


وأشار "زكي القاضي، مقرر مساعد لجنة الشباب بالحوار الوطني، " إلى أن أجندة اللجنة سيندرج عليها قضايا هامة تخص الشباب مثل اتحادات الطلاب،وانتخابات الاتحادات الطلابية، وتطوير مراكز الشباب، وريادة الأعمال، والاهتمام بقضية الوعي، والتمكين السياسي للشباب.

مقرر مساعد لجنة الشباب بالحوار الوطني القضايا مصطفى بكري الحوار الوطني القضايا المطروحة لجنة العفو الرئاسي زكي القاضي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 قنوات مفتوحة لنقل مباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال أفريقيا

الأهلي يعلن الموقف النهائي لمشاركة قندوسي أمام فلامنجو بكأس العالم للأندية

يا خسارة الفلوس.. ردة فعل أحمد شوبير بعد الهجوم على كريستيانو رونالدو

كم سجل عيار 21 الآن؟.. آخر أسعار الذهب اليوم في مصر

زيرو لـ أفشة .. حسين الشحات أفضل لاعب عربي في مونديال الأندية

الفارق الوحيد.. كولر يكشف سبب الهزيمة من ريال مدريد

25 ألف جنيه لكل مطلقة.. وطريقة الاستفادة من معاش شهرى بالأوراق والمستندات

استمرار الأزمة بين فيريرا وأسامه نبيه قبل مباراة الزمالك وشباب بلوزداد.. فيديو

ترشيحاتنا

أوامبا يتقدم لـ شباب بلوزداد أمام الزمالك من ركلة جزاء

أكثر من 4 آلاف.. أرقام صادمة لقتلى وإصابات الزلزال في سوريا

أول إجراء من وزير الرياضة بعد فوز منتخب الشباب على جنوب السودان

إهانة كبيرة لوزير الأمن الإسرائيلي من مستوطنين بموقع عملية الدهس في القدس

10 ملفات سياسية واقتصادية وحضور كبير.. ماذا يقدم مؤتمر دعم القدس غدا بالقاهرة؟

مرض الكلى المزمن .. الأعراض والعلاج وطرق الوقاية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جددي سفرتك.. طريقة عمل فتة عدس بجبة بالزبادي

مرض الكلى المزمن .. الأعراض والعلاج وطرق الوقاية

علاقة آثمة وضرب طالب بالرصاص | إقالة ضابط برازيلي في جريمة مؤسفة

أحدها «9.5 ريختر» وَمَحَا مُدنًا كاملة.. زلازل هددت العالم خلال 100 عام

فيديو

مياه البحر أصبحت رمادية وهبوط رصيف الكورنيش.. قلق في الإسكندرية يُثير الجدل

الأزمات تضرب الزمالك وفيريرا يبحث عن طوق نجاة.. تفاصيل

مبلغ خيالي.. فاتورة شبكة علا غانم بعد الخناقة مع زوجها.. فيديوجراف

انفراجة قريبة في الأسعار.. ماذا سيحدث في أسعار البيض والدواجن؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

رسالة حب ميريت آتون

آية عبد الرؤوف

الأبوة التائهة

منصور أبو العزم

أوكرانيا.. هل تحارب روسيا أم الفساد؟!

سامح لاشين

"الزلزال" لم ينقذ سوريا من "خرائط الحرب"

عماد نصر

إدارات الموارد البشرية في مصر والاهتمام المنتظر

عمر الأحمد

من المستفيد من كره موسكو ؟!

عبد المعطى أحمد

"ثومة" في ذكرى رحيلها

إبراهيم الشاذلى

الطيران المصري.. تحليق نحو القمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ