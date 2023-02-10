عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

الشريك المؤسس لـ "تويتر" جاك دورسي يسخر من إيلون ماسك

الشريك المؤسس لـ
الشريك المؤسس لـ "تويتر" جاك دورسي يسخر من إيلون ماسك

سخر الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لشركة "تويتر" جاك دورسي من إيلون ماسك وإدارته للمنصة الاجتماعية بعد انقطاعها عن العمل بشكل طبيعي يوم الأربعاء الماضي.

لجأ "دورسي" إلى شبكة التواصل الاجتماعي Nostr ليعبر عن رأيه فيما وصل إليه حال "تويتر" معلقا بسخرية و منتقدا  ماسك  بشكل غير مباشر، موجها له سهام النقد من "تحت لتحت" عندما كتب "اعتاد الناس على اللجوء إلى تويتر ليعبروا عن قلقهم وانزعاجهم من انقطاع عمل شبكات التواصل الأخرى، انظر الآن الوضع وما يحدث".

حساب "دورسي" على موقع  Nostr حقيقي وشخصي والسبب هو أنه يضع لينك حسابه هذا على حساب Twitter الخاص به. في ديسمبر ، أعلن دورسي إنه تبرع بـ 14 بيتكوين إلى Nostr - حوالي 240 ألف دولار في ذلك الوقت ، وفقًا لبيانات Markets Insider.

أصيب موقع  تويتر  بعطل مفاجئ وانقطاع الخدمة لعدة ساعات في بعض الحسابات، حيث لم يتمكن المستخدمون من التغريد أو استخدام صندوق الرسائل الشخصية، وكلما حاولوا التغريد تظهر رسالة تحذيرية فحواها: "لقد تجاوزت الحد اليومي لنشر التغريدات".

بعد حوالي ساعة ونصف من بداية الأزمة، وإبلاغ المستخدمين عن المشكلة، غردت الشركة عبر حسابها الرسمي: "ربما لا يعمل تويتر بالشكل المعتاد عند بعض المستخدمين، نحن نأسف على العطل. نحن على دراية بالوضع ونعمل على إصلاح هذه المشكلة".

إيلون ماسك

ذكرت منصة Platformer أن الفشل الذريع الذي واجه تويتر يوم الأربعاء حدث لأن موظفًا قد حذف عن طريق الخطأ بيانات الخدمة التي تحدد الـ rate limits أو الحد الأقصى المسموح به للتغريد، مع العلم أن "الحد التقني الأقصى" لأي حساب على تويتر هو 2400 تغريدة يوميا و 500 رسالة مباشرة يوميًا، بينما "حد المتابعة" اليومي هو 400.

حدث هذا الخطأ لأن "إيلون ماسك" أقال كل الفريق المسؤول عن التعامل مع الحد الأقصى للتغريد في نوفمبر الماضي، بالإضافة إلى قسم العلاقات العامة والإعلان، منذ أن تولى ماسك زمام الأمور، انخفض عدد الموظفين بأكثر من الثلثين ، بعد أن كانت تويتر بها أكثر من 7000 أصبحت حوالي 2300 موظف فقط.

كما رد الشريك المؤسس لموقع Twitter على أحد المستخدمين الذي كتب ساخرا "الخلافات التي أثارها ماسك أكبر دعاية لموقع Nostr، إيلون ماسك روج لـ نوستر أكثر من أي شخص آخر" ليكتب "دورسي" تعليق قائلاً: "شكرًا لك إيلون!".

إيلون ماسك معجب بهاتف سامسونج  Galaxy S23 Ultra

فكرة إيلون ماسك تفشل.. أقل من 0.5% اشتركوا في "Twitter Blue"

أصبح انتقاد دورسي لماسك أكثر وضوحا من أي وقت مضى، خاصة وأنه كان من المتحمسين لشراء "ماسك" لتويتر وأشاد بهذه الخطوة، في أبريل الماضي ، غرد دورسي : "إيلون هو الحل الوحيد الذي أثق به. أثق في أنه سيكون سببا في نشر الوعي والاستنارة".

ما زال دورسي يمتلك حصة في الشركة بعد استحواذ ماسك ،ويأخذ نسبة تصل إلى 2.4 ٪ من الشركة أو ما يقدر قيمته بحوالي 1 مليار دولار حسب ملف هيئة الأوراق المالية والبورصات.

تويتر جاك دورسي Nostr Twitter إيلون ماسك هيئة الأوراق المالية والبورصات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هتافات نارية من جماهير الزمالك ضد أمير مرتضى منصور

أول تعليق لـ خالد الغندور بعد خسارة الزمالك من شباب بلوزداد

شاهد.. رد فعل شيكابالا بعد خسارة الزمالك من شباب بلوزداد

ألفاظ خادشة وشتائم.. جماهير الزمالك تهاجم اللاعبين بعد الخسارة من شباب بلوزداد

تعليق مفاجئ من أحمد شوبير بعد خسارة الزمالك من شباب بلوزداد

الكوارث تضرب الزمالك بعد الهزيمة من شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا

3 قنوات مفتوحة لنقل مباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال أفريقيا

استمرار الأزمة بين فيريرا وأسامه نبيه قبل مباراة الزمالك وشباب بلوزداد.. فيديو

موضوعات متعلقة

سعر جوال Samsung Galaxy A23 5G في السعودية

وصلت للحد الأقصى من التغريدات اليومية.. رسالة جديدة تظهر في تويتر

"تكنو" تطرح رسميا هاتف Pop 7 Pro .. اعرف مواصفاته

ديزني تعتزم إقالة 7 آلاف موظف لهذا السبب

تسريب سعر ومواصفات iQOO Neo 7

سامسونج تكشف رسميا عن إصدار BMW من هاتف Galaxy S23 Ultra

Twitter Blue يقدم ميزة تغريدات الـ 4000 حرف لمشتركيه

يشحن بالكامل خلال 10 دقايق.. ريلمي تطرح رسميا هاتف GT Neo 5 

ترشيحاتنا

المفتي: منهج الرسول لا يعرف التعارض بين النقل والعقل

تحذير عاجل من الأرصاد.. أمطار غزيرة في عدة مدن خلال ساعات

تطور كبير بجراحة القلب والصدر في مجمع الجلاء الطبي.. فيديو

هل عملية تجسس؟.. أمريكا تسقط جسما مجهولا وتغلق الأجواء في ألاسكا

جاي أفرح.. حقيقة حصول عمر كمال على رقم خرافي مقابل حفل ليبيا

استغاثات من تحت الأنقاض.. أحد أفراد الدفاع المدني بسوريا يروي تفاصيل مؤلمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اضطراب نفسي..بطلة كمال أجسام أمريكية تظهر باللحية والشنب بعد تحول مثير للجدل

صورة خيالية.. مدينة عربية تظهر تحفة فنية من الفضاء

جددي سفرتك.. طريقة عمل فتة عدس بجبة بالزبادي

مرض الكلى المزمن .. الأعراض والعلاج وطرق الوقاية

فيديو

مشاهد مفزعة .. تفاصيل انهيار عقار البحيرة/ فيديو جراف

حقيقة زيادة الإيجار القديم غير السكني خلال أيام | تفاصيل

مياه البحر أصبحت رمادية وهبوط رصيف الكورنيش.. قلق في الإسكندرية يُثير الجدل

الأزمات تضرب الزمالك وفيريرا يبحث عن طوق نجاة.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

رسالة حب ميريت آتون

آية عبد الرؤوف

الأبوة التائهة

منصور أبو العزم

أوكرانيا.. هل تحارب روسيا أم الفساد؟!

سامح لاشين

"الزلزال" لم ينقذ سوريا من "خرائط الحرب"

عماد نصر

إدارات الموارد البشرية في مصر والاهتمام المنتظر

عمر الأحمد

من المستفيد من كره موسكو ؟!

عبد المعطى أحمد

"ثومة" في ذكرى رحيلها

إبراهيم الشاذلى

الطيران المصري.. تحليق نحو القمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ