الشريك المؤسس لـ "تويتر" جاك دورسي يسخر من إيلون ماسك

سخر الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لشركة "تويتر" جاك دورسي من إيلون ماسك وإدارته للمنصة الاجتماعية بعد انقطاعها عن العمل بشكل طبيعي يوم الأربعاء الماضي.

لجأ "دورسي" إلى شبكة التواصل الاجتماعي Nostr ليعبر عن رأيه فيما وصل إليه حال "تويتر" معلقا بسخرية و منتقدا ماسك بشكل غير مباشر، موجها له سهام النقد من "تحت لتحت" عندما كتب "اعتاد الناس على اللجوء إلى تويتر ليعبروا عن قلقهم وانزعاجهم من انقطاع عمل شبكات التواصل الأخرى، انظر الآن الوضع وما يحدث".

حساب "دورسي" على موقع Nostr حقيقي وشخصي والسبب هو أنه يضع لينك حسابه هذا على حساب Twitter الخاص به. في ديسمبر ، أعلن دورسي إنه تبرع بـ 14 بيتكوين إلى Nostr - حوالي 240 ألف دولار في ذلك الوقت ، وفقًا لبيانات Markets Insider.

أصيب موقع تويتر بعطل مفاجئ وانقطاع الخدمة لعدة ساعات في بعض الحسابات، حيث لم يتمكن المستخدمون من التغريد أو استخدام صندوق الرسائل الشخصية، وكلما حاولوا التغريد تظهر رسالة تحذيرية فحواها: "لقد تجاوزت الحد اليومي لنشر التغريدات".

بعد حوالي ساعة ونصف من بداية الأزمة، وإبلاغ المستخدمين عن المشكلة، غردت الشركة عبر حسابها الرسمي: "ربما لا يعمل تويتر بالشكل المعتاد عند بعض المستخدمين، نحن نأسف على العطل. نحن على دراية بالوضع ونعمل على إصلاح هذه المشكلة".

إيلون ماسك

ذكرت منصة Platformer أن الفشل الذريع الذي واجه تويتر يوم الأربعاء حدث لأن موظفًا قد حذف عن طريق الخطأ بيانات الخدمة التي تحدد الـ rate limits أو الحد الأقصى المسموح به للتغريد، مع العلم أن "الحد التقني الأقصى" لأي حساب على تويتر هو 2400 تغريدة يوميا و 500 رسالة مباشرة يوميًا، بينما "حد المتابعة" اليومي هو 400.

حدث هذا الخطأ لأن "إيلون ماسك" أقال كل الفريق المسؤول عن التعامل مع الحد الأقصى للتغريد في نوفمبر الماضي، بالإضافة إلى قسم العلاقات العامة والإعلان، منذ أن تولى ماسك زمام الأمور، انخفض عدد الموظفين بأكثر من الثلثين ، بعد أن كانت تويتر بها أكثر من 7000 أصبحت حوالي 2300 موظف فقط.

كما رد الشريك المؤسس لموقع Twitter على أحد المستخدمين الذي كتب ساخرا "الخلافات التي أثارها ماسك أكبر دعاية لموقع Nostr، إيلون ماسك روج لـ نوستر أكثر من أي شخص آخر" ليكتب "دورسي" تعليق قائلاً: "شكرًا لك إيلون!".

أصبح انتقاد دورسي لماسك أكثر وضوحا من أي وقت مضى، خاصة وأنه كان من المتحمسين لشراء "ماسك" لتويتر وأشاد بهذه الخطوة، في أبريل الماضي ، غرد دورسي : "إيلون هو الحل الوحيد الذي أثق به. أثق في أنه سيكون سببا في نشر الوعي والاستنارة".

ما زال دورسي يمتلك حصة في الشركة بعد استحواذ ماسك ،ويأخذ نسبة تصل إلى 2.4 ٪ من الشركة أو ما يقدر قيمته بحوالي 1 مليار دولار حسب ملف هيئة الأوراق المالية والبورصات.