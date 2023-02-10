حقيقة زيادة الإيجار القديم غير السكني خلال أيام | تفاصيل

قدم أحمد دياب مذيع صدى البلد تغطية عن الإيجار القديم حيث أنه بموجب التعديلات التي صدرت في شهر مارس من عام 2022، سيبدأ خلال ٢٠ يوما فقط تنفيذ قانون زيادة الإيجار القديم رسميًا.

وتنص التعديلات على أن تزداد الإيجارات القديمة بنسبة 15 % كل عام، وذلك بعد زيادتها خمسة أضعاف القيمة الإيجارية عند صدور القانون.

جاء ذلك بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون زيادة الإيجار القديم، الذي صدر عن مجلس النواب، في شهر مارس من عام 2022.

وذلك بعد أن حصل القانون على موافقة مجلس النواب، وهو القانون الذي كان مفاجئًا للمواطنين المخاطبين بقانون الإيجار القديم، سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين، خاصة وأن القانون من التشريعات الشائكة التي طال الصراع القانوني والقضائي حولها.

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https://youtu.be/uN9FiZIdkE8



وحدد قانون الإيجار القديم نسبة الزيادة في الإيجارات القديمة، والتي تطبق سنويًا لمدة 5 سنوات فقط.

ونص القانون على أن تزداد القيمة الإيجارية خمسة أضعاف القيمة عند تطبيق القانون، ثم تطبق زيادة تقدر بـ 15% سنويًا، وذلك حتى عام 2027.