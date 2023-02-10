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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

صواريخ لاستخراج المصابين..

مصرع وإصابة 23 شخصا في تصادم ميكروباص وسيارة نقل على طريق الواحات

صدى البلد

شهد طريق الواحات البحرية حادث تصادم مروع بين سيارة ميكروباص بنقل جامبو، ما أسفر عن مصرع 6 أشخاص وإصابة 17 آخرين كانوا محاصرين داخل الميكروباص وتم استخراجهم.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة بلاغًا من الأهالى، بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بنقل ووجود وفيات ومصابين أعلي طريق الواحات البحرية، وانتقل رجال المرور والمباحث إلى مكان الواقعة وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث.

ونجحت قوات الإنقاذ في استخراج المصابين المحاصرين داخل الميكروباص باستخدام الصواريخ لقطع الحديد وتم وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى نقل بالكيلو 250 أعلي طريق الواحات البحرية، مما أسفر عن مصرع 6 أشخاص وإصابة 17 آخرين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتم نقل الجثث إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

النيابة العامة ميكروباص طريق الواحات تصادم مروع الواحات البحرية

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