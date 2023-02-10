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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هند عبد الحليم تهرب من مصحة الإدمان فى مسلسل أزمة منتصف العمر

صدى البلد

بعد أن جذبت شخصية سلمى (هند عبد الحليم) اهتمام وتعاطف الجمهور على منصات التواصل الاجتماعي، عبرت سلمى في أحدث حلقات مسلسل أزمة منتصف العمر أثناء جلسة نقاشية في مصحة الإدمان عن مشاعرها الصادقة تجاه عمر (كريم فهمي)، وأخبرتهم أنها تعافت من إدمان المخدرات من قبل وعندما ظهر عمر في حياتها وقعت في حبه وأصبحت مدمنة به، وأكملت سلمى وهي تبكي ويظهر عليها الضعف أن سفر عمر للعمل وتركها وحيدة دفعها للعودة للتعاطي بسبب شدة خوفها من تحمل مسؤولية نفسها وطفلها بمفردها مما قتل الجنين.
وتمكنت سلمى من الهرب من مصحة الإدمان وعادت إلى منزل ياسمين (ركين سعد) لتسألها عن مكان عمر لتذهب إليه. ويتصدر مسلسل أزمة منتصف العمر تريند منصة شاهد طوال فترة، ويشارك هند عبد الحليم في بطولة المسلسل النجوم كريم فهمي، ريهام عبد الغفور، ركين سعد، رنا رئيس، عمر السعيد، رشدي الشامي، هاجر عفيفي وهو من تأليف أحمد عادل سلطان ومن إخراج كريم العدل، ويعرض حصريًا على منصة شاهد VIP.
وقد بدأت هند عبد الحليم مشوارها الفني بعروض مسرح الدولة، وحصلت على جائزة المهرجان القومي للمسرح كأفضل ممثلة عن دورها في مسرحية هنا انتيجون، كما قدمت عروضًا مع نقابة المهن التمثيلية والتي عُرضت على قناة النهار، بدأت مشوارها الدرامي في مسلسل الكابوس عام 2015، ليكون بوابتها للدراما المصرية وتشارك بعده في مسلسلات فوق مستوى الشبهات، بنات سوبر مان، راس الغول، الميزان. كما اشتهرت بأدوارها في أعمال حكايات بنات، زودياك، عوالم خفية، 30 يوم، الأب الروحي، كما شاركت في فيلم 11:11، وفيلم الرعب جدران.

فوق مستوى الشبهات رأس الغول مسرح الدولة مهرجان القومى للمسرح كريم فهمي نقابة المهن التمثيلية مسلسل أزمة منتصف

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