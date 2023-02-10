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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

مصري يعيش في أمريكا.. لماذا تصدر "موجي" السوشيال ميديا؟

مغني الراب موجي
مغني الراب موجي

تصدر مغني الراب "موجي" مواقع التواصل الاجتماعي خاصة تويتر خلال الفترة الماضية، وذلك بعد إعلان زيارته لمصر وإعداده مفاجأة لجمهوره.

وتساءل البعض عن مغني الراب الذي تصدر عناوين الصحف الأجنبية والسوشيال ميديا، خاصة وأن اسمه لم يكن متداولا من قبل.

وتبين بالبحث عن هوية الرابر "موجي" أنه مغني راب من أصل مصري لكنه يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أصدر عدد من الأعمال الفنية والأغاني قبل اعتزاله.

من هو مغني الراب موجي؟

مغني الراب موجي اسمه الحقيقي محمد غنيمة إلا أنه اشتهر بالولايات المتحدة الأمريكية باسم "موجي Moe gee"، حيث يعد مصري الأصل من والدين مصريين إلا أنه ولد وعاش في أمريكا.

بدأ موجي رحلته مع الراب مبكرا، حيث أصدر عدد من تراكات الراب، والتي حملت طابعا مصريا سواء على مستوى الكلمات أو تصميم الفيديوهات الخاصة بهذه الأغاني، إلا أن الموسيقى أو الإيقاع حمل الطابع الغربي.

أصدر موجي عدد من الأغاني قبل اعتزاله الغناء في 2020، ومنها ممنوعات وأفروديت اللذين حققا شهرة واسعة بالخارج، فضلا عن إحياءه عدد من الحفلات في أمريكا.

إلى جانب ذلك، شارك موجي في الفيلم المدبلج الفارس والأميرة من إنتاج شركة نتفلكس، حيث يعد أول رابر مصري يشارك في إنتاج عالمي من نتفلكس.

كما شارك موجي في إخراج وتأليف عدد من الأعمال الفنية ومنها الفيلم الأجنبي State of Separation ،Black Mask، وOver Due.

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لماذا تصدر موجي الترند؟

تصدر موجي، السوشيال ميديا عقب إعلان زيارته لمصر خلال الأيام القليلة المقبلة وذلك لإنتاج أول ألبوم عقب عودته من الاعتزال، وفقا لجريدة الديار اللبنانية.

ويحمل الألبوم المرتقب اسم "غنيمة"، حيث من المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة وبالتحديد عقب عيد الفطر، وفقا لما صرح به مغني الراب موجي، مؤكدا أن الألبوم الجديد سيحمل العديد من المفاجآت.

كما أكد أنه سيتعاون مع عدد من مطربي الراب خلال تقديمه الألبوم، الذي سيكون "مفاجأة"، على حد وصفه.

موجي مغني الراب محمد غنيمة مصر أمريكا

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