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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لطيفة تزور الفنان حلمي بكر في المستشفى بعد تدهور حالته الصحية

لطيفة وحلمي بكر
لطيفة وحلمي بكر

حرصت الفنانة لطيفة على زيارة الملحن حلمي بكر، في المستشفى بعد ايام من تدهور حالته الصحية، وعدم خروجه في المستشفى بسبب انتكاساته المستمرة. 

 

ونشرت لطيفة صورا لها مع حلمي بكر في المستشفى وعلقت عليها قائلة:" سعيدة جدا اني اطمنت على الفنان الكبير #حلمي_بكر و بطمنكوا هو بخير و قريب جدا هيكون معانا برة المستشفى ان شاء الله".

 

لمشاهدة البوست من هنا .

 

حالة حلمي بكر

 

كشف محمد عبد الله المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية، عن تطوّر جديد في حالة الموسيقار حلمي بكر الصحية.

 

وقال محمد عبد الله في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”: "إن الموسيقار حلمي بكر تم وضعه تحت الملاحظة لمعاناته من ضعف في عضلة القلب وتورم في القدمين نتيجة المياه المتراكمة في قدميه".

 

وأضاف محمد عبد الله: “إنه كان من المقرر خروج حلمى بكر من المستشفى إلا أن الأطباء قرروا أن يضعوه تحت الملاحظة 48 ساعة”.

 

حلمي بكر لطيفة نقابة المهن الموسيقية الفنانة لطيفة الموسيقار حلمي بكر

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