لطيفة تزور الفنان حلمي بكر في المستشفى بعد تدهور حالته الصحية

حرصت الفنانة لطيفة على زيارة الملحن حلمي بكر، في المستشفى بعد ايام من تدهور حالته الصحية، وعدم خروجه في المستشفى بسبب انتكاساته المستمرة.

ونشرت لطيفة صورا لها مع حلمي بكر في المستشفى وعلقت عليها قائلة:" سعيدة جدا اني اطمنت على الفنان الكبير #حلمي_بكر و بطمنكوا هو بخير و قريب جدا هيكون معانا برة المستشفى ان شاء الله".

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حالة حلمي بكر

كشف محمد عبد الله المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية، عن تطوّر جديد في حالة الموسيقار حلمي بكر الصحية.

وقال محمد عبد الله في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”: "إن الموسيقار حلمي بكر تم وضعه تحت الملاحظة لمعاناته من ضعف في عضلة القلب وتورم في القدمين نتيجة المياه المتراكمة في قدميه".

وأضاف محمد عبد الله: “إنه كان من المقرر خروج حلمى بكر من المستشفى إلا أن الأطباء قرروا أن يضعوه تحت الملاحظة 48 ساعة”.