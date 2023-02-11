إعلان صادم من الأمم المتحدة بشأن أضرار الزلزال في سوريا

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم السبت، أن الأضرار التي خلفها الزلزال المدمر الذي ضرب شمال سوريا وجنوب تركيا يوم الاثنين الماضي، تسببت في تضرر 5.3 مليون شخص في سوريا.

وقال ممثل مفوضية الأمم المتحدة للاجئين في سوريا سيفانكا دانا بالا، خلال مؤتمر صحفي عقد في جنيف، وشارك فيه من دمشق، إن "لدينا تقديرات أولية بأن 5.37 مليون شخص تضرروا جراء الزلزال سيحتاجون إلى مأوى في سوريا". وأضاف أن "هذا رقم ضخم لدى شعب يعاني أساسًا من نزوح جماعي".

حصيلة جديدة

من جانب آخر، نقلت وكالة أنباء سوريا عن وزير الصحة قوله إن عدد ضحايا الزلزال ارتفع إلى 1387، والإصابات 2326، فيما قال الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، إن عدد ضحايا الزلزال بشمال غربي سوريا ارتفع إلى أكثر من 2166، ليرتفع عدد الضحايا في عموم سوريا إلى 3553.

كما حذرت لجنة الإنقاذ الدولية، الجمعة، من "انهيار الصحة العامة" في شمال غربي سوريا، مع اتضاح آثار الزلزال المدمر، قائلة إن "الأضرار الكبيرة التي لحقت بالمرافق الصحية، التي تعاني بالفعل من الضغوط الشديدة، والبنية التحتية الحيوية مثل الطرق والجسور تعني أن النظام الصحي الذي تضرر بشدة بالفعل بعد 12 عاماً من الصراع أصبح الآن يترنح تحت ضغط الطلب المتزايد" على الخدمات.

وأضافت: "في ظل التوقعات بارتفاع عدد المصابين، هناك مخاوف من أن النظام الصحي في المنطقة لن يتمكن من الاستيعاب. حتى من قبل الزلزال، كان ثلث المستشفيات ونحو نصف مراكز الرعاية الصحية الأولية داخل سوريا لا يعمل".

وأشارت اللجنة إلى أنه لا يزال من غير الواضح عدد المرافق الصحية التي تضررت في الكارثة وإلى أي مدى "ولكن مع ورود تقارير عن تدمير أكثر من 2000 مبنى بالكامل في شمال غربي سوريا، ووقوع أضرار جسيمة بعدد كبير آخر، فإن من المرجح أن يكون التأثير على النظام الصحي في البلاد خطيراً".